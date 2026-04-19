Αναρωτιέστε γιατί το δωμάτιό σας δείχνει ακατάστατο; Οι διακοσμητές λένε ότι συχνά φταίει μία λεπτομέρεια - iefimerida.gr

Κάθε φορά που μπαίνετε στο δωμάτιό σας, δείχνει ακατάστατο ακόμη κι αν έχετε φροντίσει να συμμαζέψετε; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ εάν φταίνε τα πολλά, μικρά διακοσμητικά;

Ο μινιμαλισμός στη διακόσμηση έχει δώσει πλέον τη θέση του στον μαξιμαλισμό, ωστόσο απαιτείται μέτρο.Μπορεί η υπερβολική χρήση μικρών διακομσητικών να κάνει έναν χώρο να δείχνει ακατάστατος και «φορτωμένος»; Τρεις διακοσμητές ισχυρίζονται πως ναι.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να λειτουργήσουν τα μικρά αντικείμενα σε έναν χώρο, πρέπει να φαίνεται ότι έχει δοθεί προσοχή τόσο στην επιλογή όσο και στην τοποθέτησή τους — κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

«Αν υπάρχει επιμέλεια και συνοχή γύρω από ένα θέμα, τότε μια συλλογή μικρών αντικειμένων μπορεί να δείχνει πολύ προσεγμένη και να αφηγείται την ιστορία των ανθρώπων που ζουν εκεί», λέει η διακοσμήτρια Kari Singleton στο The Spruce. «Αν όμως απλώς δεν μπορείτε να αντισταθείτε σε μια καλή προσφορά και το σπίτι σας γεμίζει με τυχαία αντικείμενα χωρίς συνοχή, τότε αρχίζει να δείχνει σαν να ζει εκεί ένας συλλέκτης χωρίς οργάνωση».

Πώς να καταλάβετε ότι έχετε ξεπεράσει το όριο



Σύμφωνα με τον διακοσμητή David Fruscione, ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσετε αν έχετε τοποθετήσει υπερβολικά πολλά μικρά αντικείμενα είναι να δώσετε προσοχή σε ένα από τα βασικότερα στοιχεία της διακόσμησης: την ισορροπία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολλοί δυσκολεύονται με την κλίμακα και γεμίζουν τον χώρο με αντικείμενα που είναι πολύ μικρά, δημιουργώντας μια αίσθηση ανισορροπίας», εξηγεί.

Η διακοσμήτρια Ashley Hauza συμφωνεί και τονίζει τη σημασία των μεγαλύτερων στοιχείων που «γειώνουν» τον χώρο. «Όταν υπάρχουν πάρα πολλά μικρά αντικείμενα, δεν υπάρχει ένα οπτικό σημείο αναφοράς», λέει. «Δίνει την αίσθηση ότι απλώς στριμώχνετε πράγματα, αντί να δημιουργείτε έναν συνειδητά σχεδιασμένο χώρο».

Συμβουλές για να μην δείχνει ακατάστατο ένα δωμάτιο

Βρείτε ένα κοινό στοιχείο και ομαδοποιήστε: Η Singleton προτείνει να αξιοποιήσετε τη «μαγεία» των ομοιοτήτων και των ομαδοποιήσεων, ώστε να δημιουργήσετε οπτική ηρεμία σε έναν φορτωμένο χώρο. Έτσι, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα μικρά αντικείμενα ως μία ενιαία σύνθεση.

«Ξεκινήστε αναζητώντας ένα κοινό στοιχείο που συνδέει τα αντικείμενα και αφαιρέστε όσα δεν ταιριάζουν με αυτό», λέει. «Μπορεί να είναι το είδος, η χρωματική παλέτα ή αντικείμενα από την ίδια χρονική περίοδο. Επίσης, καλό είναι να περιορίσετε το σημείο του χώρου όπου βρίσκεται αυτή η συλλογή, ειδικά αν πρόκειται για μικρής κλίμακας αντικείμενα. Για παράδειγμα, μια συλλογή από τοπιογραφίες σε λάδι, τοποθετημένες μαζί σε έναν τοίχο σε στιλ gallery, θα δείχνει πολύ κομψή, γιατί είναι παρόμοια έργα και βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα σημείο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημιουργήστε ένα σημείο εστίασης: Για να επαναφέρετε την ισορροπία σε έναν χώρο με πολλά μικρά διακοσμητικά, η Hauza προτείνει να «βαρύνετε» οπτικά τον χώρο με μεγαλύτερα αντικείμενα.

«Προσθέστε μεγαλύτερα στοιχεία, όπως έργα τέχνης, στοίβες βιβλίων και εντυπωσιακά βάζα», λέει. «Αυτό δημιουργεί αντίθεση με τα μικρότερα αντικείμενα και δίνει στο μάτι ένα σημείο εστίασης».

Μην το παρακάνετε με τα διακοσμητικά: Τελικά, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να βελτιώσετε έναν χώρο με πολλά μικρά αντικείμενα είναι να αφαιρέσετε μερικά από αυτά. Γι’ αυτό ο Fruscione συμβουλεύει τους πελάτες του να αποφεύγουν τον πειρασμό να γεμίζουν κάθε διαθέσιμη επιφάνεια.

«Αν ο χώρος έχει πολλά ράφια ή επιφάνειες, μην τα υπερφορτώνετε με μια μίξη τυχαίων αντικειμένων σε διαφορετικά χρώματα», επισημαίνει.