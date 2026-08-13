Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε εμφιαλωμένο νερό μέσα στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό στο αυτοκίνητο ιδίως όταν έχει ζέστη και, κυρίως, δεν πρέπει να το καταναλώνουμε.

Έχετε αφήσει κι εσείς μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού μέσα στο αυτοκίνητο; Και μάλιστα, σκεφτήκατε να πιείτε κιόλας από αυτό; Κακή ιδέα, σύμφωνα με τους ειδικούς.



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Ανάπτυξη βακτηρίων

Το στάσιμο νερό σε ένα ζεστό περιβάλλον δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων, ιδιαίτερα αν έχετε ήδη πιει μερικές γουλιές. Βακτήρια από το στόμα μπορούν εύκολα να περάσουν στο νερό και, αν αυτό παραμείνει για αρκετές ώρες στη ζέστη, μπορούν να πολλαπλασιαστούν, γεγονός που ενδέχεται να σας προκαλέσει ασθένεια.

Το πρόβλημα των μικροπλαστικών

Τα πλαστικά μπουκάλια νερού μπορεί να απελευθερώνουν μικροπλαστικά, δηλαδή εξαιρετικά μικρά σωματίδια πλαστικού, συνήθως μεγέθους μόλις λίγων χιλιοστών.

Η θερμότητα μπορεί να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μολύνεται δυνητικά το νερό που περιέχεται στο μπουκάλι.

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«Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο περισσότερο μπορούν τα συστατικά του πλαστικού να μεταφερθούν στα τρόφιμα ή στο πόσιμο νερό», δήλωσε το 2019 στο National Geographic ο Rolf Halden, διευθυντής του Center for Environmental Health Engineering στο Biodesign Institute του Arizona State University.

Κίνδυνος πυρκαγιάς



Όταν η ζέστη, ο ήλιος και το μπουκάλι βρεθούν στην κατάλληλη θέση, μπορεί να προκληθεί μια μικρή πυρκαγιά. Αν η ηλιακή ακτινοβολία είναι αρκετά ισχυρή, το μπουκάλι μπορεί να λειτουργήσει σαν φακός, συγκεντρώνοντας το φως σε μια ισχυρή δέσμη, αρκετά έντονη ώστε να κάψει την ταπετσαρία του αυτοκινήτου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα βίντεο που ανέβασε η Idaho Power στο YouTube το 2018, στο οποίο ένα μπουκάλι νερού προκαλεί δύο μικρές τρύπες σε κάθισμα αυτοκινήτου.

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«Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα του πόση ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο», δήλωσε στο Live Science ο Michael Doutre, χημικός στο Getty Conservation Institute, ο οποίος μελετά τα πλαστικά. «Θεωρούμε ότι πρόκειται απλώς για ένα φθηνό μπουκάλι νερού, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούμε άθελά μας ένα οπτικά σχεδόν τέλειο σχήμα για έναν φακό».