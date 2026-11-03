Γιάννης Ζουγανέλης: «Πέθαναν τη σύζυγό μου στα sites, τρομοκρατήθηκα, την πήρα αμέσως να δω αν είναι καλά» [βίντεο] - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκάλεσαν στον Γιάννη Ζουγανέλη ψευδή δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, τα οποία ανέφεραν ότι η σύζυγός του, Ισιδώρα Σιδέρη, είχε πεθάνει.

Ο γνωστός καλλιτέχνης περιέγραψε την έντονη αγωνία που βίωσε όταν διάβασε την ανυπόστατη είδηση, καθώς για λίγα λεπτά πίστεψε ότι ενδεχομένως είχε συμβεί κάτι σοβαρό στη γυναίκα του.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Γιάννης Ζουγανέλης αναφέρθηκε στις πρώτες του αντιδράσεις, εξηγώντας πως η ανησυχία του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έσπευσε να επικοινωνήσει μαζί της για να διαπιστώσει ότι είναι καλά.

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Γιάννης Ζουγανέλης: Το τηλεφώνημα στη σύζυγό του και η ανακούφιση

Όπως αποκάλυψε, μόλις ενημερώθηκε για τα δημοσιεύματα που παρουσίαζαν την Ισιδώρα Σιδέρη ως νεκρή, την κάλεσε αμέσως στο τηλέφωνο. Η αγωνία του έλαβε τέλος όταν εκείνη απάντησε στην κλήση του, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είχε συμβεί τίποτα.

«Πέθαναν τη σύζυγό μου στα sites. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, κατ’ αρχήν τρομοκρατήθηκα, νόμιζα ότι είχε συμβεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Την πήρα αμέσως να δω αν είναι καλά, ευτυχώς το σήκωσε και λυτρώθηκα. Αλλά είναι ντροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

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