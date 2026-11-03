 Γιάννης Ζουγανέλης: «Πέθαναν τη σύζυγό μου στα sites, τρομοκρατήθηκα, την πήρα αμέσως να δω αν είναι καλά» [βίντεο] - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Γιάννης Ζουγανέλης: «Πέθαναν τη σύζυγό μου στα sites, τρομοκρατήθηκα, την πήρα αμέσως να δω αν είναι καλά» [βίντεο]

Ο Γιάννης Ζουγανέλης με τη σύζυγό του Ισιδώρα Σιδέρη
Ο Γιάννης Ζουγανέλης με τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη / Φωτογραφία: NDP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αναστάτωση προκάλεσαν στον Γιάννη Ζουγανέλη ψευδή δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, τα οποία ανέφεραν ότι η σύζυγός του, Ισιδώρα Σιδέρη, είχε πεθάνει.

Ο γνωστός καλλιτέχνης περιέγραψε την έντονη αγωνία που βίωσε όταν διάβασε την ανυπόστατη είδηση, καθώς για λίγα λεπτά πίστεψε ότι ενδεχομένως είχε συμβεί κάτι σοβαρό στη γυναίκα του.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Γιάννης Ζουγανέλης αναφέρθηκε στις πρώτες του αντιδράσεις, εξηγώντας πως η ανησυχία του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έσπευσε να επικοινωνήσει μαζί της για να διαπιστώσει ότι είναι καλά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιάννης Ζουγανέλης: Το τηλεφώνημα στη σύζυγό του και η ανακούφιση

Όπως αποκάλυψε, μόλις ενημερώθηκε για τα δημοσιεύματα που παρουσίαζαν την Ισιδώρα Σιδέρη ως νεκρή, την κάλεσε αμέσως στο τηλέφωνο. Η αγωνία του έλαβε τέλος όταν εκείνη απάντησε στην κλήση του, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είχε συμβεί τίποτα.

«Πέθαναν τη σύζυγό μου στα sites. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, κατ’ αρχήν τρομοκρατήθηκα, νόμιζα ότι είχε συμβεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Την πήρα αμέσως να δω αν είναι καλά, ευτυχώς το σήκωσε και λυτρώθηκα. Αλλά είναι ντροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

Δείτε το βίντεο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γιάννης Ζουγανέλης σύζυγος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ