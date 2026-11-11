Γιάννης Ζουγανέλης για Παπακωνσταντίνου: «Νιώθω ότι ο Βασίλης είναι καλύτερα -Απεχθής η ΑΙ φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο» - iefimerida.gr

Για την πορεία της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου μίλησε για μία ακόμα φορά ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος του, Γιάννης Ζουγανέλης, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Αχ, Μαρία».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του δημοφιλούς ροκά τραγουδιστή, ο οποίος χρειάστηκε πρόσφατα να νοσηλευτεί λόγω αναπνευστικού προβλήματος (ΧΑΠ).

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«Ο Βασίλης νιώθω ότι είναι καλύτερα, θα ήθελα να είναι εδώ. Ο Βασίλης πρωτοστατούσε, ήταν τα δύο χρόνια στο “Αχ Μαρία” παρέα», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».

Στη συνέχεια, συμφώνησε με το ξέσπασμα της Ελένης Ράντου σχετικά με την AI φωτογραφία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου μέσα από το νοσοκομείο να κάνει το σήμα της νίκης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δίκιο είχε, είναι διακριτικός άνθρωπος η Ράντου. Είναι πολύ καλή καλλιτέχνης. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, απεχθές».