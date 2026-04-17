Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Αφήνω τα πράγματα να με αιφνιδιάζουν - Σίγουρα θα κάνω θέατρο» - iefimerida.gr

Για τους λόγους που δεν θα κάνει ποτέ πρωινή εκπομπή απάντησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αλλά και για το πως βλέπει το μέλλον του στην τηλεόραση την επόμενη σεζόν.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία που έχει με τον Σκάι, ωστόσο εμφανίστηκε προβληματισμένος για το αν θα προλάβει του χρόνου να κάνει παράλληλα πολλά πράγματα μαζί.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» επισήμανε αρχικά: «Ο σταθμός με έχει αγκαλιάσει, γι’ αυτό και μου έδωσε δεύτερο πρότζεκτ, το τηλεπαιχνίδι. Από κει και πέρα, δεν έχει να κάνει με μένα μόνο. Το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” υπήρχε και πριν από μένα και μακάρι, αν δεν μπορέσω εγώ για του χρόνου, να υπάρχει και του χρόνου».

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Ίσως δεν προλάβω»



Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μην μπορέσει να συνεχίσει: «Δεν είναι αν θέλω να συνεχίσω στην εκπομπή. Απλά επειδή σαν ηθοποιός θα πρέπει να κλείσω δουλειές τώρα για του χρόνου, ίσως δεν προλάβω. Εννοώ δηλαδή πως μπορεί να κλείσω κάτι και να μην έχω χρόνο μετά να κάνω την εκπομπή. Αν συνεχιστεί όμως η εκπομπή και μπορώ, φυσικά και θα την κάνω. Αν πάει Σαββατοκύριακο, σίγουρα θα με βόλευε περισσότερο» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τις φήμες που θέλουν τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο του χρόνου να βρίσκονται στον Σκάι απάντησε: «Έτσι έχω ακούσει κι εγώ, δεν το ξέρω επίσημα, αλλά καλώς να έρθουν γιατί είναι όντως μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή».

«Ποτέ όταν κάνεις σχέδια δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις»

Για το τι θα ήθελε πραγματικά να κάνει του χρόνου ανέφερε: «Αφήνω ολίγο τα πράγματα να με αιφνιδιάζουν, γιατί ποτέ όταν κάνεις σχέδια δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις. Οπότε όταν θα έρθει ο καιρός θα κάνω κι εγώ τις επιλογές μου για το τι θα κάνω του χρόνου. Το σίγουρο είναι ότι θα έχω θέατρο».

Εντελώς αρνητικός ήταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο να συμμετέχει σε πρωινή εκπομπή: «Δύσκολα θα με έβλεπα σε ένα πρωινό. Μόνο και μόνο το πρωινό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για το ξύπνημα. Πάντως έχω δεχθεί προτάσεις από κανάλια για σήριαλ, όχι για κάποια εκπομπή».

