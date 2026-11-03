Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την αποχή από τα σίριαλ - «Είχα προτάσεις, αλλά δεν έβλεπα τον εαυτό μου σε αυτές τις δουλειές» - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επιστρέφει στην τηλεόραση ως ηθοποιός και όχι σε ρόλο παρουσιαστή, όπως έκανε τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συμμετέχει στο καστ της νέας υπερπαραγωγής της Μιμής Ντενίση με τίτλο «Madre - Μάνα», που αποτελεί τηλεοπτική συνέχεια του επιτυχημένου ιστορικού έπους «Από Σμύρνη… Σαλονίκη».

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«Μετά τον Γενάρη θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα για το Madre της Μιμή Ντενίση» είπε ο ηθοποιός, καλεσμένος σήμερα στην Super Κατερίνα.

Στην ερώτηση γιατί τόσα χρόνια δεν έκανε σίριαλ, ο Τσιμιτσέλης απάντησε:

«Σε οποιαδήποτε δουλειά θέλω να βλέπω τον εαυτό μου να υπάρχει μέσα σε αυτή. Είχα κατά καιρούς προτάσεις για σήριαλ, αλλά δεν ήταν μέσα στα θέλω μου, δεν έβλεπα τον εαυτό μου σε αυτές τις δουλειές».

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Εκτός από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, στη σειρά πρωταγωνιστούν γνωστά ονόματα όπως η σύντροφός του Κατερίνα Γερονικολού, ο Νίκος Ψαρράς, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Ναταλία Δραγούμη και η Αναστασία Παντούση.

«Τα πράγματα στον κινηματογράφο έχουν αλλάξει πολύ πλέον»

Αναφερόμενος στις σειρές στις οποίες έπαιξε και τις θεωρεί σταθμό στην καριέρα του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέφερε το σίριαλ του Μανούσου Μανουσάκη «Μη μου λες αντίο» , την «Πολυκατοικία» αλλά και την μαύρη κωμωδία «Κάτω Παρτάλι».

Για τις ταινίες ξεχώρισε το «Οξυγόνο» και την «Λούφα και Παραλλαγή», λέγοντας ότι – αν και του αρέσει το δράμα - η ροπή του τον πήγε τελικά στην κωμωδία.

Ο ηθοποιός ασχολήθηκε και με την παραγωγή γυρίζοντας δύο ταινίες αλλά, όπως δήλωσε, είναι ασύμφορο πιο οικονομικά, λόγω των πλατφoρμών streaming.

«Το 90% των ταινιών που γίνονται στην Ελλάδα μπαίνουν μέσα οικονομικά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ πλέον» είπε χαρακτηριστικά.