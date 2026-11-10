Γιάννης Στάνκογλου για το σπίτι των 27 τ.μ. στην Κίμωλο: «Είναι ο παράδεισός μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Για τη βαθιά σχέση του με την Κίμωλο μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνον το μικρό σπίτι που διατηρεί στο νησί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου χαρακτηρίζει το σπίτι του στην Κίμωλο ως τον προσωπικό του «παράδεισο», θεωρώντας το, μετά τα παιδιά του, ό,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει στη ζωή του και αποδίδοντάς του τεράστια συναισθηματική αξία.

Η σχέση του με το νησί ξεκίνησε πριν από περίπου οκτώ χρόνια, όταν το επισκέφθηκε για πρώτη φορά προκειμένου να παραστεί σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, μια εμπειρία που αποτέλεσε την αφορμή για να δεθεί μαζί του.

Εξήρε την πρωτοβουλία των τοπικών διοργανωτών, των «Κιμωλιστών», για την «τρομερή δουλειά» που κάνουν με το φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει προβολές ταινιών σε παραλίες, δημιουργώντας μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία για τους επισκέπτες.

Παρά τη μεγάλη του σημασία, το ησυχαστήριο του ηθοποιού στην Κίμωλο είναι ένα λιτό και μικρό οίκημα, έκτασης μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων, αποδεικνύοντας ότι η αξία του για εκείνον είναι καθαρά συναισθηματική.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρώτη του επαφή με την Κίμωλο, αλλά και στους λόγους που τον έχουν δέσει με το νησί.

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«Το σπίτι μου στην Κίμωλο είναι ο παράδεισός μου»

Ο Γιάννης Στάνκογλου εξήγησε ότι το σπίτι του στην Κίμωλο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχει δημιουργήσει στη ζωή του μετά τα παιδιά του.

«Το σπίτι μου στην Κίμωλο είναι ο παράδεισός μου. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει μετά τα παιδιά μου. Δεν είναι τίποτα, είναι 27 τετραγωνικά. Είχα πάει πριν 7-8 χρόνια πρώτη φορά για ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται εκεί, γιατί κάνουν τρομερή δουλειά τα παιδιά εκεί, οι Κιμωλίστες. Δηλαδή, δείχνουν τρομερές ταινίες σε παραλίες».

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