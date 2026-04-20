H selfie του Γιάννη Στάνκογλου με τη Χαρούλα Αλεξίου: «Τυχαίες συναντήσεις με μεγάλη αγάπη» - iefimerida.gr

Μια τυχαία συνάντηση έγινε η αφορμή για μία κοινή φωτογραφία. Ο Γιάννης Στάνκογλου συνάντησε τη Χαρούλα Αλεξίου και εξέφρασε τον θαυμασμό του.

Ο ηθοποιός προχώρησε σε μία δημοσίευση σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας ότι είχε μια τυχαία συνάντηση με την τραγουδίστρια, η οποία ωστόσο τον εξέπληξε θετικά.

Γιάννης Στάνκογλου: «Τεράστιος θαυμασμός»



Οι δύο καλλιτέχνες πόζαραν χαμογελαστοί, με τον Γιάννη Στάνκογλου να σημειώνει στη λεζάντα της δημοσίευσής του για τη Χαρούλα Αλεξίου λίγες αλλά γεμάτες ουσία λέξεις: «Τυχαίες συναντήσεις με μεγάλη αγάπη. Τεράστιος θαυμασμός».

«Ό,τι δουλειές και να κάναμε, τραγουδούσαμε»

Πρόσφατα, σε συνέντευξή της η Χαρούλα Αλεξίου είχε αναφερθεί στα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, περιγράφοντας το κλίμα μιας άλλης εποχής:

«Άργησα πολύ να καταλάβω ότι το τραγούδι είναι ο δρόμος της ζωής μου, την εποχή εκείνη απλώς τραγουδούσαμε, συνεχώς. Ό,τι δουλειές και να κάναμε, τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε και κάτι άλλο να κάνουμε για διασκέδαση, και όταν, στην προχωρημένη εφηβεία μου πια, στα δεκαοχτώ μου, δεκαεννιά μου, ο αδερφός μου -σε αυτόν το οφείλω- μου πρότεινε να πάμε κάπου για να τραγουδήσουμε, ήταν σαν παιχνίδι. Είπα ''γιατί να μην πάμε;''. Γιατί ήξερα ότι τα καταφέρνω, ότι το κάνω καλά αυτό, αλλά δεν είχα ποτέ βάλει στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά».

