Ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε γιατί χώρισε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη» - iefimerida.gr

Μία αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Γιάννης Σπαλιάρας με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν κυκλοφορήσουν οι όποιες φήμες για τη σχέση του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τετραετούς σχέσης του, αποδίδοντας τον χωρισμό όχι στην έλλειψη αγάπης αλλά στο ότι οι δρόμοι τους άλλαξαν. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν.

Με πολυετή καριέρα ως μοντέλο, ηθοποιός και παρουσιαστής, είδε την αναγνωρισιμότητά του να εκτοξεύεται. Η συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης Survivor το 2017 αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην πορεία του και τον έκανε ευρύτερα γνωστό.

Το 2015, μια αυθόρμητη δήλωσή του σε συνέντευξη ότι είχε συνευρεθεί με περίπου 4.000 γυναίκες προκάλεσε τεράστιο θόρυβο. Το θέμα κυριάρχησε για εβδομάδες στην επικαιρότητα και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας έντονες συζητήσεις.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο ίδιος έδωσε τη δική του εξήγηση για την πολυσυζητημένη δήλωση. Διευκρίνισε ότι η απάντησή του δόθηκε σε μια στιγμή χαλάρωσης, με σκοπό να αποφύγει τις συνεχείς και πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι χώρισε με τη σύντροφό του, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, δίνοντας μάλιστα τη δική του εξήγηση.

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Παράλληλα εξέφρασε σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τη γυναίκα με την οποία υπήρξε ζευγάρι, επισημαίνοντας πως την αγαπά, ωστόσο ένιωσαν την ανάγκη να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας για τον χωρισμό

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Σπαλιάρας έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».

Δείτε την ανάρτησή του

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Η δήλωση για τις 4.000 γυναίκες

Ο Γιάννης Σπαλιάρας έχει εργαστεί ως μοντέλο, ηθοποιός, παρουσιαστής, ενώ είναι και πρώην καλαθοσφαιριστής. Έχει σημειώσει μια πολυετή καριέρα στον χώρο του ελληνικού modeling και της τηλεόρασης, ενώ κέρδισε τεράστια αναγνωρισιμότητα με τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης Survivor το 2017.

Το 2015, μια αυθόρμητη δήλωσή του σε συνέντευξη ότι έχει κοιμηθεί με περίπου 4.000 γυναίκες προκάλεσε τεράστιο θόρυβο στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, απασχολώντας την επικαιρότητα για εβδομάδες. Ο ίδιος διευκρίνισε αργότερα ότι το είπε σε μια στιγμή χαλάρωσης για να γλιτώσει από τις πιεστικές ερωτήσεις.

