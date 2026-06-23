Έξαλλος ο Σμαραγδής με τον Δημήτρη Πιατά: «Είναι δολοφονία χαρακτήρα» -«Μουστάκας και Ψάλτης, όταν ήρθαν σε μένα, είχαν καρκίνο» - iefimerida.gr

Έντονη ήταν η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης Σμαραγδής στον Δημήτρη Πιατά με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου, με τον σκηνοθέτη να μιλάει για «δολοφονία χαρακτήρα».

Ο δημιουργός του «Καποδίστρια» και άλλων εμβληματικών ταινιών χαρακτήρισε κακοπροαίρετα και άστοχα τα όσα είπε προ ημερών ο ηθοποιός για όσους επιλέγουν να παίζουν σε ταινίες που σκηνοθετεί.

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Όπως είπε ο Γιάννης Σμαραγδής, κάποιοι συνεχίζουν να τον πολεμούν με απώτερο στόχο να του βάλουν εμπόδια και να μην του επιτρέψουν να κάνει την ταινία για τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Γιάννης Σμαραγδής: «Και να ήταν χιούμορ, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας»

Με δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», του ΑΝΤ1, ο γνωστός σκηνοθέτης απάντησε στον Δημήτρη Πιατά, επισημαίνοντας: «Με πολεμάνε ήδη και απευθείας εμένα για να μην κάνω την ταινία. Όταν άνθρωποι που θεωρούνται προοδευτικοί βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, όπως ο κύριος Πιατάς… Ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη… Δηλαδή, ότι όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν θα πεθάνουν. Δεν ήταν χιούμορ, αλλά και να ήταν χιούμορ, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας. Αυτός είναι καλός ηθοποιός, δεν θα το έκανε αυτό αν δεν υπήρχε μια ενόχληση».

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Ο Γιάννης Σμαραγδής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Λέει ότι εγώ τον κυνηγάω για να παίξει σε ταινία μου. Ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του όπως τα θέλει ο ίδιος. Εάν τον είχα διεκδικήσει, θα το ήξεραν όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνό του. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Αυτό για τους θανάτους είναι ένα αστείο που πρέπει ο κόσμος να το δει σοβαρά. Λέει στους μελλοντικούς ηθοποιούς που θα έρθουν στην ταινία μου, “αν είστε πάνω από μια ορισμένη ηλικία, μην πάτε γιατί θα πεθάνετε”. Εννοείται ότι έχει πολιτικό υπόβαθρο. Είναι μια δολοφονία χαρακτήρα. Ξεκινούν από τώρα για να με δυσφημίσουν».

Η αποκάλυψη για τον Στάθη Ψάλτη και τον Σωτήρη Μουστάκα

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής προχώρησε και σε μια αποκάλυψη για τον Σωτήρη Μουστάκα και τον Στάθη Ψάλτη:

«Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το έχω πει μέχρι τώρα δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να το πω. Και ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι’ αυτό και ο Σωτήρης είπε ότι δεν θέλει να πάρει χρήματα… Και ο Στάθης όταν ήρθε να παίξει… Ο Στάθης ήξερε ότι θα “φύγει” και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το αφήσει σε αυτή την ταινία. Δυο μέρες πριν “φύγει”, τον επισκέφθηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα τη σκηνή που είχε κάνει. Μου λέει “πώς με έκανες έτσι ψηλό, ρε Γιάννη;” και του λέω, μα είναι η ψυχή σου…

Μετά έφυγα και μπήκε η κόρη του και της είπε “να πας να δεις την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου”. Ο Στάθης βοηθούσε τους φτωχούς, τους έπαιρνε σπίτια να μένουν και τελικά ο ίδιος πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι’ αυτούς τους ανθρώπους».

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Δημήτρης Πιατάς: «Με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του»

Ο Δημήτρης Πιατάς είχε αναφέρει προ ημερών: «Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί δεν θέλω να πεθάνω ακόμα».

