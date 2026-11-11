Ο Γιάννης Σαββιδάκης για τις θαυμάστριες μιας άλλης εποχής: «Έχω απαντήσει, ιδιοχείρως, σε 15.000 γράμματα» - iefimerida.gr

Την εποχή όπου ερχόντουσαν χιλιάδες γράμματα μέσα σε σακούλες από θαυμάστριες, θυμήθηκε ο Γιάννης Σαββιδάκης, ο οποίος προσπαθούσε να τα απαντήσει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιάννης Σαββιδάκης θυμάται την εποχή που λάμβανε χιλιάδες γράμματα θαυμαστριών σε σακούλες. Για να απαντήσει σε όλα, επιστράτευσε τη μητέρα και την αδελφή του, υπογράφοντας ο ίδιος τις επιστολές που ετοίμαζαν εκείνες.

Ο ίδιος απάντησε ιδιοχείρως σε χιλιάδες επιστολές, εκφράζοντας τη λύπη του για την ψηφιακή εποχή, η οποία έχει απομακρύνει τη «γλυκιά επαφή» που προσέφερε η προσωπική αλληλογραφία μεταξύ των ανθρώπων.

Αναφέρεται στις ζήλιες που αντιμετώπισε από συναδέλφους λόγω της επιτυχίας του. Σχολιάζει την τάση στην Ελλάδα να υποτιμάται ο επιτυχημένος, ώστε οι άλλοι να αισθάνονται στο ίδιο επίπεδο μαζί του.

Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ σνομπ, παρά τα όσα έχει ακούσει. Δηλώνει πως παραμένει ο ίδιος άνθρωπος που ήταν στα 18 του χρόνια, πιστός στον αυθεντικό του χαρακτήρα και τις αρχές του.

Προκειμένου να είναι συνεπής απέναντι στον κόσμο που τον θαύμαζε και τον αγαπούσε, ο καλλιτέχνης είχε επιστρατεύσει τη μητέρα και την αδερφή του, οι οποίες έγραφαν γράμματα τα οποία εκείνος τα υπέγραφε.

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Ο Γιάννης Σαββιδάκης έκανε λόγο και για κάποιες μειωτικές συμπεριφορές από κάποιους συναδέλφους του οι οποίοι ζήλευαν με την επιτυχία που είχε κάνει.

Γιάννης Σαββιδάκης: «Έγραφα σε ένα-ένα αυτόγραφο»

Ο Γιάννης Σαββιδάκης βρέθηκε στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Αρχικά ο τραγουδιστής ανέφερε: «Με την πίστη και την αφοσίωση, σ’ αυτό που έκανα, κατάφερα να γίνω γνωστός σε σημείο που παίρναμε γράμματα στην εταιρεία. Μέσα σε σακούλες σκουπιδιών, μεγάλες μαύρες, παίρναμε γράμματα από θαυμάστριες, τα έπαιρνα στο σπίτι και έγραφα σε ένα-ένα αυτόγραφο. Κάποια στιγμή ήταν τόσα πολλά που έγραφε η μητέρα μου ή αδελφή μου και έβαζα εγώ υπογραφή. Δεν μπορούσα δηλαδή, δεν προλάβαινα, αλλά έβαζα εγώ υπογραφή μετά από καιρό. Και τα έστελνα με δικό μου ταχυδρομείο. Εγώ προσωπικά έχω απαντήσει, ιδιοχείρως, σε 15.000 γράμματα… Δεν ξέρω πόσα… Και αυτό είναι το μεγάλο κρίμα με την ψηφιακή τεχνολογία, που έχει απομακρύνει λίγο την γλυκιά επαφή που μπορεί να ‘χει ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο».

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«Στην Ελλάδα υποεκτιμάς τον διπλανό σου»

Ο γνωστός ερμηνευτής στη συνέχεια μίλησε για την τάση που είχαν κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες να υποεκτιμούν τον διπλανό τους: «Δεν είχα ποτέ αρνητικά γράμματα. Ένας που σε βλέπει αρνητικά, άλλωστε, θα σου γράψει και γράμμα; Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι. Ζήλιες σε συναδέλφους μπορεί να δημιουργηθούν λόγω όλου αυτού, αυτό δεν το γλιτώνεις. Το πρόβλημα ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα Χ ταλέντο, μια νοστιμιά κάπως, είναι ότι οι άλλοι θέλουν να το συμπιέσουν λίγο. Δηλαδή θέλουν να τον υποεκτιμήσουν ούτως ώστε να νιώσουν και αυτοί ωραία. Στην Ελλάδα υποεκτιμάς τον διπλανό σου, αν είναι πιο πάνω, για να νιώσεις και συ στο ίδιο επίπεδο. Τον κατεβάζεις δηλαδή και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε».

«Είμαι αυτός που ήμουν στα 18 μου»

Για το αν έχει υπάρξει ποτέ στη ζωή του σνομπ, σχολίασε: «Πιστεύω ότι εμείς δεν πρέπει να ακούμε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να ακολουθούμε την πορεία μας και ας λένε ότι είμαστε σνομπ. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ σνομπ. Το ‘χω ακούσει, όμως, να το λένε για μένα. Ποτέ, είμαι αυτός που ήμουν στα 18 μου».

