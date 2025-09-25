Γιάννης Πουλόπουλος: Πωλείται το ιστορικό ξενοδοχείο του τραγουδιστή στην Άνοιξη -Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις [βίντεο] - iefimerida.gr

Προς πώληση, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, διατίθεται το ιστορικό ξενοδοχείο του αείμνηστου τραγουδιστή Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», το ξενοδοχείο «Ουράνιο Τόξο» στα βόρεια προάστια έχει περάσει στην ιδιοκτησία της συζύγου και της κόρης του Γιάννη Πουλόπουλου, οι οποίες έχουν απευθυνθεί στον γνωστό μεσίτη Γιάννη Ρεβύθη για την πώλησή του.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ίδιο, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με δύο σημαντικούς πελάτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ακίνητο.

Γιάννης Πουλόπουλος: Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την πώληση του ξενοδοχείου του

«Εδώ και δύο χρόνια έχουμε αναλάβει το ιστορικό ξενοδοχείο, που ήταν ιδιοκτησία του Γιάννη Πουλόπουλου και τώρα το κληρονόμησαν η σύζυγος και η κόρη του. Η αρχική τιμή πώλησης είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η οικογένεια θα διαπραγματευτεί με έναν σοβαρό αγοραστή που θα ενδιαφερθεί», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή του Alpha ο Γιάννης Ρεβύθης.

«Η θέση του είναι στρατηγική, είναι πολύ κοντά στη συνέχεια της λεωφόρου Κηφισίας και πολύ κοντά στην Εθνική Οδό. Μπορεί να γίνει εκπαιδευτήριο, οίκος ευγηρίας και χώρος γραφείων. Ο Γιάννης Πουλόπουλος το δούλεψε για αρκετά χρόνια, όταν κάποια στιγμή κουράστηκε, το νοίκιασε σε κάποιον επιχειρηματία. Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό και αναζητά έναν νέο ιδιοκτήτη», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με δύο σημαντικούς πελάτες, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στην τελική συμφωνία», πρόσθεσε ο γνωστός μεσίτης.