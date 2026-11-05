Γιάννης Μπέζος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Το γεγονός ότι προφυλακίστηκε γι' αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο» - iefimerida.gr

Για τις δικαστικές περιπέτειες του Πέτρου Φιλιππίδη και τη δικαίωσή του μετά την καταδίκη της γυναίκας που τον κατήγγειλε για βιασμό μίλησε ο Γιάννης Μπέζος.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιάννης Μπέζος χαρακτηρίζει την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη δικαίωση, αλλά θεωρεί άδικη την περιορισμένη προβολή της. Υποστηρίζει τον αγώνα του να αλλάξει την εικόνα του, εκφράζοντας απορία για την αρχική προφυλάκισή του.

Η πιθανή επιστροφή του Φιλιππίδη στο θέατρο κρίνεται ως ένα σύνθετο, προσωπικό ζήτημα. Το πρώτο βήμα είναι να αισθανθεί ο ίδιος έτοιμος και ισχυρός να εκτεθεί ξανά στο κοινό μετά την περιπέτειά του.

Η αποδοχή από το κοινό αποτελεί τον δεύτερο παράγοντα για την επιστροφή του. Ο Μπέζος διαχωρίζει το έργο από την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη, αν και αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης ενός ηθοποιού.

Ο χρόνος θεωρείται σύμμαχος που αμβλύνει τις εντάσεις. Ο Γιάννης Μπέζος εκφράζει την προσωπική του επιθυμία να ξαναδεί τον Φιλιππίδη στο θέατρο, επαναλαμβάνοντας όμως ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον κόσμο.

Ο ηθοποιός εστίασε στο γεγονός ότι η απόφαση του δικαστηρίου που ήταν υπέρ του συναδέλφου του δεν πήρε τόση έκταση, λέγοντας πως είναι κάτι που τον αδικεί.

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Σε ό,τι αφορά την πιθανή επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, ο Γιάννης Μπέζος έκανε λόγο για μια σύνθετη διαδικασία, καθώς έχει να κάνει με το τι επιθυμεί ο ίδιος αλλά και με το πώς θα λειτουργήσει το κοινό.

Γιάννης Μπέζος: «Άδικο για τον Πέτρο»

Ο ηθοποιός επισήμανε στην εκπομπή «Πρωινό» πως ο Πέτρος Φιλιππίδης κάνει μία προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα που δημιουργήθηκε για εκείνον τα τελευταία χρόνια.

Για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την καταγγελία του βιασμού κατ' εξακολούθηση, ο Γιάννης Μπέζος είπε: «Είναι μια δικαίωση. Σε αυτό, όμως, δεν νομίζω ότι δώσαμε τόση έκταση. Ενώ τότε χαλούσε ο κόσμος, αυτό πέρασε λίγο έτσι... Άδικο για τον Πέτρο. Αλλά νομίζω ότι δίνει τον αγώνα του, τον προσωπικό, και πολύ καλά κάνει και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά. Αυτά όλα, αν γίνονται και στο πλαίσιο μίας γενικότερης αυτοκριτικής, την οποία πρέπει όλοι να κάνουμε, όχι μόνο ο Πέτρος, το εγγράφω στο ως πολύ θετικό. Βέβαια, το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο».

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«Νομίζω ότι ο χρόνος τα αμβλύνει όλα»

Για την απουσία του Πέτρου Φιλιππίδη από το θέατρο, ο Γιάννης Μπέζος επισήμανε:

«Ο Πέτρος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Η επιστροφή του στο θέατρο είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Πρώτον, είναι προσωπικό θέμα, του ίδιου, από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή. Αν ο ίδιος αισθάνεται μέσα του πλήρης και ισχυρός να εκτεθεί ξανά στο κοινό, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Το αν θα ακολουθήσει το κοινό, είναι απόφαση του κοινού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε βάλει οι υπόλοιποι ένα φωτοστέφανο.

Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που μας ενδιαφέρει το έργο τους και όχι η προσωπική τους ζωή. Θα φέρω ως παράδειγμα τον Άκη Πάνου, ο οποίος είχε πάει φυλακή. Δηλαδή, δεν θα τραγουδάμε τα τραγούδια του επειδή πήγε φυλακή; Είναι τρελά πράγματα αυτά μερικές φορές. Βέβαια, στην περίπτωση του Πέτρου, επειδή εμφανίζεται ο ίδιος πάντα, είναι κάπως πιο ζόρικο αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος τα αμβλύνει όλα. Εγώ, προσωπικά, θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο του θεάτρου πάρα πολύ ισχυρό, που έμεινε αρκετά εκτός, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος».

