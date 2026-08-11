Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για τα φαινόμενα παρενόχλησης: «Μπαίνοντας στο σπίτι τον είδα με τη ρόμπα τον κύριο…» - iefimerida.gr

Για το MeToo και τον χώρο της υποκριτικής μίλησε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Γιάννης Χατζηγεωργίου παραδέχτηκε πως έχει υπάρξει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, λεκτικής και σωματικής. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, απάντησε με σωματική βία, ρίχνοντας «ένα μπουκέτο» στον θύτη, καθώς δεν αποδέχθηκε την κακοποιητική συμπεριφορά.

Περιέγραψε επίσης προτροπές που δεχόταν για να συναντά κατ' ιδίαν ανθρώπους του χώρου, με την ψευδή υπόσχεση ότι θα τον βοηθούσαν στην καριέρα του. Ο ίδιος συμβούλευσε τους νέους καλλιτέχνες να μην κάνουν ποτέ τέτοιες κινήσεις.

Αφηγήθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, όταν επισκέφθηκε έναν άνθρωπο του χώρου στο σπίτι του. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ελπίδα ότι θα τον βοηθούσε να βρει δουλειά και να συμμετάσχει σε κάστινγκ.

Μπαίνοντας στο σπίτι, αντιλήφθηκε αμέσως τις μη επαγγελματικές προθέσεις του άνδρα, καθώς τον υποδέχθηκε φορώντας ρόμπα. Η σοβαρή του στάση έκανε τον άνδρα να τον απορρίψει, λέγοντας απλώς ότι θα επικοινωνούσε μελλοντικά μαζί του.

Ο ηθοποιός μετέφερε τη δική του εμπειρία περιγράφοντας ότι από το ξεκίνημά του ακόμη είχε αντιληφθεί ότι κάποιοι υπόσχονταν δουλειές σε νέους καλλιτέχνες, αποσκοπώντας σε συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου κατά καιρούς έχει δεχθεί παρενοχλήσεις και κακοποιητικές συμπεριφορές, είτε με σωματική επαφή είτε λεκτικά, αντιδρώντας πάντα ανάλογα.

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Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Απάντησα με ένα μπουκέτο»

Ο ηθοποιός μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Chatroom» της Espresso και ρωτήθηκε για το αν έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, με τον ίδιο να απαντά θετικά: «Δέχτηκα παρενόχληση και απάντησα με ένα μπουκέτο. Δεν το δέχτηκα τόσο εύκολα, δεν μπήκα στη διαδικασία να πω κάτι. Έχω πολλά στάδια πάνω σε αυτό. Έχω δεχτεί διάφορες κακοποιήσεις και χούφτωμα και με λεκτικό λόγο που απάντησα με μπουκέτο».

Στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου περιέγραψε τις προτροπές από κάποιους ανθρώπους να συναντήσει άτομα κατ’ ιδίαν, με την υπόσχεση ότι θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του ανέλιξη: «Έχει τύχει να μου πούνε: Πήγαινε στο σπίτι του τάδε να σε δει, θα σε φτιάξει. Δεν έχω πάει ποτέ. Μην κάνετε ποτέ αυτή την κίνηση. Ότι ξαφνικά αυτός θα σε δει και θα πας να υπογράψεις 15 συμβόλαια… Και ποιος είναι αυτός στην τελική. Κανένας δεν είναι. Οι πουθενάδες είναι που τα κάνουν αυτά. Είναι άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν άλλα πράγματα».

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«Ευτυχώς… με έγραψε»

Όπως αφηγήθηκε ο ηθοποιός στα πρώτα του βήματα είχε επισκεφτεί άνθρωπο του χώρου στο σπίτι του, με την ελπίδα ότι θα τον βοηθούσε να πάει σε κάστινγκ. Ωστόσο κατάλαβε ότι οι προθέσεις εκείνου του άντρα απείχαν πολύ από επαγγελματικά θέματα: «Μπαίνοντας στο σπίτι τον είδα με τη ρόμπα τον κύριο, ήμουν πιτσιρίκι και ήθελα να βρω έναν τρόπο να ξεκινήσω τα κάστιγκ και να κάνω καλύτερα πράγματα. Με βλέπει και αρχίζει να μου λέει διάφορα πράγματα και καταλαβαίνω πού πάει αυτό και επειδή είδε ότι ήμουν ένα πολύ σοβαρό παιδί και δεν υπήρχε περίπτωση να εννοηθεί κάτι στην ατμόσφαιρα, αμέσως μου είπε: “Θα σε δω και θα κάνουμε κάποια φωτογράφιση κάποια μέρα” και ευτυχώς… με έγραψε».

