Γιάννης Γιοκαρίνης για την εξάρτησή του από το αλκοόλ: «Το παλεύω 18 χρόνια -Είμαι 1,5 χρόνο πεντακάθαρος» [βίντεο] - iefimerida.gr

Για τη μακρόχρονη μάχη του με το αλκοόλ μίλησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης, αποκαλύπτοντας ότι πλησιάζει τον ενάμιση χρόνο αποχής από την εξάρτηση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιάννης Γιοκαρίνης παραδέχθηκε πως η εξάρτησή του από το αλκοόλ τον οδήγησε στο παρελθόν σε συμπεριφορές που δεν τον εξέφραζαν. Εξήγησε ότι η μάχη του με την εξάρτηση μετρά πολλά χρόνια, επηρεάζοντας τον πραγματικό του χαρακτήρα.

Ο τραγουδιστής παλεύει με την εξάρτηση εδώ και 18 χρόνια και πλέον πλησιάζει τον ενάμιση χρόνο αποχής. Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του, όπως τόνισε, διαδραμάτισε η σύζυγός του, η οποία τον βοήθησε να «ξεκολλήσει».

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αποκάλυψε πως ο ένας γνώριζε για τις εξαρτήσεις και τα «σκοτάδια» του άλλου, έχοντας και οι δύο μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.

Τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε το τελευταίο διάστημα να ξεφύγει από τις εξαρτήσεις του. Απέδωσε, μάλιστα, τις πρόσφατες οικογενειακές του διαμάχες στην εξάρτηση, διευκρινίζοντας ότι η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει.

Ο τραγουδιστής, μιλώντας στις κάμερες, αναφέρθηκε τόσο στη δική του προσπάθεια να αφήσει πίσω του το αλκοόλ όσο και στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Κοντεύω τώρα στον 1,5 χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί»

Μιλώντας για την εξάρτησή του, ο Γιάννης Γιοκαρίνης παραδέχθηκε ότι υπήρξαν φορές που το αλκοόλ τον οδήγησε σε συμπεριφορές που δεν εξέφραζαν τον πραγματικό του χαρακτήρα. Όπως εξήγησε, δίνει αυτή τη μάχη εδώ και 18 χρόνια, ενώ καθοριστική ήταν η στήριξη της συζύγου του στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την εξάρτηση.

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«Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι. Το παλεύω 18 χρόνια, κοντεύω τώρα στον 1,5 χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί. Η σύζυγός μου είναι εκείνη που βοήθησε να ξεκολλήσω», αποκάλυψε.

Οι συζητήσεις με τον Γιώργο Μαζωνάκη για τα «σκοτάδια»

Νωρίτερα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και στις συζητήσεις που, όπως υποστήριξε, είχαν κάνει για τις εξαρτήσεις και τα προσωπικά τους «σκοτάδια».

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης σημείωσε ότι οι δυο τους γνώριζαν ο ένας τις δυσκολίες του άλλου και είχαν μιλήσει ανοιχτά για την προσπάθεια απεμπλοκής από αυτές.

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«Δολοφονήθηκε ο Γιώργος, δυστυχώς. Αυτά δεν είναι ιατρεία, είναι σφαγεία. Γνωρίζω και για τα σκοτάδια και την εξάρτησή του. Βεβαίως και είχαμε μιλήσει για αυτά. Αυτό που ξέρω καλά, πλέον, είναι ότι τελευταία ήθελε να ξεφύγει, να ξεκολλήσει από αυτά τα σκοτάδια, γιατί και εγώ είμαι ένα άνθρωπος εξαρτημένος από το αλκοόλ, και γνωρίζω πολύ καλά, όπως και εκείνος γνώριζε, την εξάρτησή μου και κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους. Ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει, και δυστυχώς ξέφυγε από αυτόν τον μπαρουτόκοσμο. Τελευταία είχε μανουριάσει με την οικογένειά του. Η εξάρτηση φταίει και γι' αυτό, όχι η οικογένειά του, για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει» παραδέχθηκε.

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