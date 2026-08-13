Όταν ο Γιάννης Δαλιανίδης, φορώντας μαγιό, έδινε οδηγίες στους Κώστα Βουτσά και Μάρθα Καραγιάννη -Στα γυρίσματα του «Κάτι να Καίει» - iefimerida.gr

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τη Μάρθα Καραγιάννη και τον Κώστα Βουτσά από τα γυρίσματα της ταινίας «Κάτι να καίει» μοιράστηκε το «Σπίτι του Ηθοποιού».



Ο επίσημος λογαριασμός που διατηρεί στο Instagram ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας του 1964.

Το σπάνιο στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της ταινίας «Κάτι να Καίει», με τους Κώστα Βουτσά και Μάρθα Καραγιάννη

Σε αυτήν, όπως μπορεί να δει κανείς, εικονίζονται ο Κώστας Βουτσάς και η Μάρθα Καραγιάννη μαζί με τον σκηνοθέτη Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος φοράει μαγιό.



«Ο Γιάννης Δαλιανίδης δίνει χορευτικές οδηγίες στη Μάρθα Καραγιάννη και στον Κώστα Βουτσά, στα γυρίσματα από την ταινία “Κάτι να καίει” (1964)», αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας από το «Σπίτι του Ηθοποιού».