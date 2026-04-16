Γιάννης Αϊβάζης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο στα Χανιά -Ποια είναι η 32χρονη μελαχρινή - iefimerida.gr

Τον έρωτα βρήκε ξανά ο Γιάννης Αϊβάζης, μετά το χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου, το 2024, με την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους να γίνεται στα Χανιά.

Ο γνωστός ηθοποιός φαίνεται ότι έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή και είναι σε σχέση με νεαρή μελαχρινή από την Κρήτη. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες ήρθε στο φως ένα βίντεο στο οποίο ο Γιάννης Αϊβάζης συνομιλεί με τη σύντροφό του σε live γνωστού μαγαζιού στο λιμάνι των Χανίων.

Ο Γιάννης Αϊβάζης με τη νέα σύντροφό του στο λιμάνι των Χανίων

Το Πάσχα στην Κρήτη με τη σύντροφό του

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno», η σύντροφος του γνωστού ηθοποιού ονομάζεται Νατάσα, είναι 32 ετών και έχει καταγωγή από την Κρήτη. Όπως έκανε γνωστό η εκπομπή, η μελαχρινή γυναίκα έχει σπουδάσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στα Χανιά και είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού.

Ο Γιάννης Αϊβάζης και η Νατάσα προσπαθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους και η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους φέρεται να ήταν αυτή στο λιμάνι των Χανίων, όπου ο ηθοποιός πέρασε μέρος των διακοπών του για το Πάσχα με τη σύντροφό του.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου, ο 48χρονος ηθοποιός, τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε παραδεχτεί ότι είχε τελειώσει και η σχέση του με γνωστή επιχειρηματία από τη Σαντορίνη. Μάλιστα, τότε υπήρχαν και κοινές τρυφερές φωτογραφίες του ζευγαριού που είχαν αναρτηθεί στον ιδιωτικό προσωπικό λογαριασμό της συντρόφου του, ενώ οι δυο τους κυκλοφορούσαν κανονικά εκείνο το καλοκαίρι στη Σαντορίνη.