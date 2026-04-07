Ο Γιάννης Αϊβάζης μένει πλέον στο Λονδίνο -Γιατί έφυγε λίγους μήνες μετά το διαζύγιο με τη Μαρία Κορινθίου - iefimerida.gr

Από τις αρχές του 2026, ο Γιάννης Αϊβάζης έχει εγκατασταθεί στο Λονδίνο, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου έπειτα από 17 χρόνια.

Ο ηθοποιός έχει μετακομίσει προσωρινά στη βρετανική πρωτεύουσα για επαγγελματικούς λόγους, καθώς συμμετέχει σε μια διεθνή κινηματογραφική ταινία. Ο Γιάννης Αϊβάζης παίζει στην ταινία «A Gangster’s Life», με πρωταγωνιστές τον Τόνι Κουκ, τον Τζόνι Γουέλτον και την Ιρίνα Λίπα, η οποία είναι αδελφή της Ντούα Λίπα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε ακόμη μία κινηματογραφική ταινία, το ερχόμενο καλοκαίρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εγκατάσταση στο Λονδίνο και η διεθνής συνεργασία

Η ταινία «A Gangster’s Life» είναι ένα βρετανικό crime thriller, το οποίο σκηνοθέτησε ο Ζακ Φένινγκ και αναφέρεται σε δύο μικροκακοποιούς, τον Αντ και τον Ντικ, οι οποίοι εξαπατούν τη μαφία του Λονδίνου και στη συνέχεια καταφεύγουν στην Ελλάδα για να γλιτώσουν.

Ο Γιάννης Αϊβάζης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τη συμμετοχή του στην ταινία και την εμπειρία του από αυτήν τη διεθνή συνεργασία. «Ήταν μια ιδιαίτερη πρεμιέρα ειδικά για μένα και συμμετείχαν και άλλοι αξιόλογοι μεγάλοι καλλιτέχνες, είναι μία ωραία δουλειά. Νομίζω ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Η επαφή έγινε μέσω του ατζέντη μου. Με ζήτησαν, ήρθαμε σε επαφή μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας που υπάρχει στους ηθοποιούς. Έκανα το casting, αμέσως με πήρανε. Ήρθα σε επαφή με τον σκηνοθέτη και τους agents και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Οι ανάγκες της ταινίας ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι στο Ρέθυμνο. Και τώρα εγώ είμαι στο Λονδίνο και έπρεπε να βρίσκομαι εδώ», είπε ο Γιάννης Αϊβάζης.

Οι δυσκολίες με τους Άγγλους ηθοποιούς

Όσο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ανέφερε: «Στην πρεμιέρα της ταινίας το μεγαλύτερο άγχος που είχα ήταν επειδή είναι αγγλόφωνοι, ουσιαστικά το ότι θα ήθελα να είμαι ίσος σχεδόν, τουλάχιστον ισάξιος, με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ο ρόλος μου είναι τέτοιος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση εξελίσσεται το έργο. Αυτό που διαπίστωσα τελικά είναι ότι ήμουν κάτι παραπάνω από ισάξιος. Είμαι χαμηλών τόνων γενικά και χάρηκα πάρα πολύ πρώτα από όλα για αυτό και μετά για όλα τα υπόλοιπα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Αϊβάζης (δεξιά) σε σκηνή από την ταινία «A Gangster’s Life» / Φωτογραφία: IMDb

Το διαζύγιο με τη Μαρία Κορινθίου

Ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου, έπειτα από περίπου 17 χρόνια κοινής πορείας, αποφάσισαν να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους και να πάρουν διαζύγιο, τον Ιούλιο του 2025. Μπορεί όμως να έχουν χωρίσει, ωστόσο διατηρούν άριστες σχέσεις, καθώς η βασική τους προτεραιότητα είναι η κόρη τους, η 18χρονη Ισμήνη.

Γιάννης Αϊβάζης, Μαρία Κορινθίου / Φωτογραφία: NDPphoto

Οι δύο ηθοποιοί έγιναν ζευγάρι το 2008, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους γεννήθηκε η κόρη τους και δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2010, παντρεύτηκαν στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο.