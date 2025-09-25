Γιάννης Αϊβάζης: Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος καρκίνου, ζούσα στο νοσοκομείο έναν χρόνο - iefimerida.gr

Στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στην τρυφερή ηλικία των 6 ετών, αλλά και στη ζωή του μετά το διαζύγιο, αναφέρθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον ίδιο να συγκλονίζει μιλώντας για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ως παιδί.

«Είχα περάσει καρκίνο όταν ήμουν 6 ετών. Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος στο αίμα. Πέρασαν. Τα θυμάμαι όλα, ήταν μια φάση της ζωής μου που, πραγματικά, αν δεν είχα τους γονείς μου να με τρέξουν, δεν θα τα είχα καταφέρει», περιέγραψε αρχικά ο Γιάννης Αϊβάζης.

«Έμενα, ζούσα μέσα σε νοσοκομείο για πολύ καιρό, μπορεί και χρόνο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή καρκίνου, στην οποία κατέρρεε όλο το νευρικό σύστημα. Ήταν σαν να μην υπήρχαν κόκαλα τότε», συνέχισε, ενώ πρόσθεσε ότι: «Χρειάστηκε να φύγω στο Λονδίνο κάποια στιγμή, αλλά όλα καλά, τελείωσαν και προχωρήσαμε».

Γιάννης Αϊβάζης για τη ζωή του μετά το διαζύγιο: Είναι μια περίεργη μετάβαση

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου και τη μετάβασή του από τον έγγαμο βίο, στον μοναχικό.

«Ωραία διαδικασία δεν μπορεί να είναι. Σίγουρα υπάρχει μια μετάβαση, που είναι περίεργη. Μοναξιά δεν υπάρχει. Υπάρχει μοναχικότητα και μου κακοφαίνεται το γεγονός ότι μερικές μέρες δεν ξυπνάω και μιλάω με την Ισμήνη (σ.σ. την κόρη του) ή δεν λέμε καληνύχτα από κοντά. Υπάρχει, όμως, και αρκετός χρόνος σκέψης. Μερικές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε τα πάντα τέλεια, ενώ δεν τα κάνουμε. Η ζωή τα φέρνει περίεργα τις περισσότερες φορές. Οπότε αυτός ο χρόνος σκέψης σού δίνει το περιθώριο να βελτιωθείς ή να γίνεις χειρότερος. Θεωρώ ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η μοναχικότητα σε κάνει πολύ καλύτερο, ώστε να θέσεις μεγαλύτερο πήχη στη ζωή σου», ανέφερε ο Γιάννης Αϊβάζης.

«Η Ισμήνη μένει με την μαμά της και έρχεται σε εμένα. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Νομίζω ότι τα παιδιά, και περισσότερο τα κορίτσια, χρειάζονται τις μητέρες τους. Οι μητέρες νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη κατανόηση στα παιδιά, παρόλο που τα παιδιά μεγαλώνοντας έρχονται πιο κοντά στον πατέρα. Την κόρη μου τη βλέπω όσο θα ήθελα και το καλοκαίρι ήμασταν γύρω στον 1,5 μήνα μαζί. Έχει αφοσιωθεί στα μαθήματά της τώρα, γιατί ετοιμάζεται για πανελλήνιες. Οικονομικά θέλει να πάει. Ελλάδα θέλει, αλλά νομίζω ότι δεν θα αρνηθεί να φύγει και έξω», συνέχισε ο ίδιος μιλώντας για την κόρη του.

Απαντώντας σχετικά με τα δημοσιεύματα γύρω από την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό, αλλά και τις σχετικές ερωτήσεις που δέχεται από δημοσιογράφους, ο Γιάννης Αϊβάζης τόνισε: «Η δική μου άποψη έχει ως εξής: Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν με όλο αυτό που γίνεται έξω, τι συμβαίνει στη δική μου ζωή. Είναι λίγο παράλογο. Όταν δίνουμε δικαιώματα, σε γενικές γραμμές, κάποιος μπορεί να ρωτήσει. Αλλά νομίζω ότι δεν αφορά κανέναν αν είμαι μόνος μου, ή αν η Μαρία έχει συνεχίσει τη ζωή της. Αν θέλω να επικοινωνήσω κάτι, θα το πω εγώ».

«Στην παρούσα φάση της ζωής μου προσπαθώ να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου, με την καλή έννοια. Είμαι μόνος μου. Δεν έχω κάτι στη ζωή μου, άσχετα με το τι μπορεί γράφεται -πράγμα που είναι απαράδεκτο για εμένα. Δεν μπορείς να ονοματίζεις συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν τους έχεις ρωτήσει καν αν θέλουν να δουν τη φάτσα τους στην τηλεόραση. Στα 48 μου χρόνια, με 18 χρόνια γάμου από πίσω, θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για να παντρευτώ ξανά», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης κλείνοντας.