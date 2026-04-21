Γιάννα Αγγελοπούλου: Ο γιος της και η νύφη της Έλλη Παπαδιαμάντη σε σπάνια δημόσια εμφάνιση [βίντεο] - iefimerida.gr

Το «παρών» σε εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας έδωσαν χθες, Δευτέρα, ο γιος και η νύφη της Γιάννας Αγγελοπούλου, σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση.

Αφορμή για την εμφάνιση του νεαρού ζευγαριού ήταν εκδήλωση για την εγκατάσταση του γλυπτού «Αιολικό» του διεθνούς φήμης γλύπτη Takis σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του διακεκριμένου Έλληνα καλλιτέχνη, το συγκεκριμένο γλυπτό, το οποίο δημιούργησε ο Takis το 1989, τοποθετήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ομίλου Πανά και το έργο θα παραμείνει εκεί για έξι μήνες.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η Έλλη Παπαδιαμάντη (αριστερά) στο κέντρο της Αθήνας

Η Έλλη Παπαδιαμάντη με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο

Ξεχωριστή στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η παρουσία του γιου της Γιάννας Αγγελοπούλου, Παναγιώτη, με τη σύζυγό του, Έλλη Παπαδιαμάντη. Ο Χρύσανθος Πανάς δημοσίευσε ένα βίντεο από την εκδήλωση στο Instagram, στο οποίο απαθανατίζεται και το νεαρό ζευγάρι, που δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η Έλλη Παπαδιαμάντη γνωρίζονταν από τα σχολικά χρόνια τους καθώς και οι δύο φοίτησαν στο Κολλέγιο Αθηνών. Τον Μάρτιο του 2019 υποδέχτηκαν την κόρη τους, Γιάννα. Η νύφη του Θόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου έχει σπουδάσει Νομική, ενώ τρέφει μεγάλη αγάπη για την κλασική μουσική.