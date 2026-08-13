Γιαγιά στα 60 της έγινε η Σάλμα Χάγιεκ -Ο γιος του δισεκατομμυριούχου συζύγου της και η σύντροφός του έγιναν γονείς - iefimerida.gr

Γιαγιά έγινε η Σάλμα Χάγιεκ, καθώς ο γιος του συζύγου της, Φρανσουά Ανρί Πινό, απέκτησε το πρώτο του παιδί.



Ο Φρανσουά Πινό τζούνιορ και η Λάρα Κόζιμα Χένκελ φον Ντόνεσμαρκ αποκάλυψαν τη σχέση τους μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο - ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου - και έναν μήνα αργότερα ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.



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Η Λάρα Κόζιμα με τον νεογέννητο γιο της

Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν ο γιος του Μίδα της μόδας και η κόμισσα

Η σχέση τους φαίνεται ότι εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, μετά την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού. «Ο σύζυγός μου (ο πιο υπέροχος Φρανσουά στον κόσμο) και ο γιος μας (ο πιο γλυκός Φρανσουά στον κόσμο)… Ο πρώτος μας μήνας ως γονείς», έγραψε η Λάρα Κόζιμα σε ανάρτησή της στο Instagram.



Ο Φρανσουά Πινό τζούνιορ με τον γιο του

Το μοντέλο από αριστοκρατική οικογένεια – καθώς είναι κόρη του κόμη Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, παρουσίασε το μωρό της μέσα από 10 φωτογραφίες που αποτυπώνουν το πώς ήταν αυτές οι πρώτες εβδομάδες με το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

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Το νεογέννητο, μάλιστα, είναι η τρίτη γενιά Φρανσουά Πινό, καθώς μοιράζεται το ίδιο όνομα με τον πατέρα και τον παππού του, τον πανίσχυρο πρόεδρο του ομίλου Kering, ενός από τους μεγαλύτερους κολοσσούς της διεθνούς βιομηχανίας πολυτελείας.

Ο δισεκατομμυριούχος Φρανσουά Ανρί Πινό με τον γιο του και τον εγγονό του

Ο γαλλικός όμιλος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κόσμο, έχοντας υπό την ιδιοκτησία του οίκους πολυτελείας, όπως οι Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen και Balenciaga.

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Γιαγιά η Σάλμα Χάγιεκ -Η εξαιρετική της σχέση με τα παιδιά του συζύγου της

Ο επιχειρηματίας είναι παντρεμένος από το 2009 με τη Σάλμα Χάγιεκ, ένας γάμος που κάνει την ηθοποιό για πρώτη φορά γιαγιά, λίγες ημέρες πριν από τα 60ά γενέθλιά της.



Όπως φαίνεται και σε ένα στιγμιότυπο, η διάσημη ηθοποιός δείχνει πανευτυχής κρατώντας στην αγκαλιά της τον εγγονό της.



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Η Σάλμα Χάγιεκ διατηρεί εξάλλου εξαιρετική σχέση με τα παιδιά του συζύγου της. «Πάντα ήθελα να έχω πολλά παιδιά, αλλά δεν μπόρεσα. Το σώμα μου, ως εκ θαύματος, απέκτησε ένα. Η μεγάλη ευλογία που είχα είναι ότι ο σύζυγός μου έχει άλλα τρία παιδιά. Έτσι, έχω τέσσερα. Και όλα είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους», είχε εξομολογηθεί στο περιοδικό Red.