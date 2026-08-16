Kομμωτής: «Για να καλύψεις τα γκρίζα μαλλιά, πρέπει να κάνεις αυτό» - iefimerida.gr

Οι νέες τεχνικές κάλυψης γκρίζων μαλλιών επικεντρώνονται στη φυσικότητα και τη χαμηλή συντήρηση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μία γυναίκα με φυσικά γκρίζα μαλλιά, θέλοντας να δείχνει πιο νέα, εμπιστεύτηκε τον ειδικό κομμωτή Βίκτορ ντελ Βάγιε. Στόχος της ήταν μια αλλαγή που θα της προσέδιδε φωτεινότητα, χωρίς την εξάρτηση της παραδοσιακής βαφής.

Ο ειδικός εφάρμοσε σημεία φωτός και χρησιμοποίησε μια βελατούρα, ένα είδος βερνικιού με χρώμα, για να ενσωματώσει τα γκρίζα. Η τεχνική αυτή μεταμόρφωσε την εμφάνισή της, χαρίζοντάς της ένα εντυπωσιακό, φωτεινό ξανθό αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν εξαφανίζει τα γκρίζα μαλλιά αλλά τα ενσωματώνει αρμονικά, προσφέροντας ένα φυσικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια απαλή χρωματοθεραπεία που απελευθερώνει τις γυναίκες από τις συχνές επισκέψεις για ρετούς στη ρίζα.

Η σύγχρονη κομμωτική δεν εστιάζει στην πλήρη κάλυψη, αλλά στην επίτευξη όγκου και φωτεινότητας. Η βελατούρα προτείνεται ως λύση χαμηλής συντήρησης για την ενσωμάτωση των γκρίζων και την αποφυγή άτονων, μη φυσικών χρωμάτων.

Αν και το να έχεις γκρίζα μαλλιά δεν θεωρείται πια... δράμα, όσες γυναίκες επιλέγουν να τα φορούν εντελώς φυσικά αναζητούν την καλύτερη εκδοχή τους, ώστε τα λευκά μαλλιά να είναι λαμπερά και χωρίς ανεπιθύμητες αποχρώσεις. Υπάρχουν όμως και γυναίκες που, αφού κρατήσουν τα γκρίζα τους για κάποιο διάστημα, θεωρούν ότι φαίνονται μεγαλύτερες απ' ό,τι πριν και αποφασίζουν να απευθυνθούν σε ειδικούς για συμβουλές.

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Οι νέες τεχνικές κάλυψης γκρίζων μαλλιών

Το να εξαρτάσαι από τη βαφή κάθε μήνα είναι κάτι που εξαντλεί πολύν κόσμο, αλλά από την άλλη, το να αφήσεις τα γκρίζα δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Ακριβώς γι' αυτό, οι τεχνικές κάλυψης γκρίζων μαλλιών κινούνται πλέον προς μια λογική ενσωμάτωσης, που δεν τα καλύπτει εντελώς, αλλά αξιοποιεί τη φωτεινότητα των γκρίζων για να δημιουργήσει πανέμορφες ανταύγειες.

Σήμερα ο στόχος είναι τα γκρίζα να φαίνονται φυσικά, ενσωματωμένα με το υπόλοιπο μαλλί και με πιο απαλή εμφάνιση. Αυτό επιτρέπει η ρίζα να μην είναι τόσο εμφανής και οι επισκέψεις στο κομμωτήριο να αραιώνουν. Ο κομμωτής Βίκτορ ντελ Βάγιε είναι ειδικός σε αυτό το θέμα και δουλεύει τα γκρίζα μαλλιά καλύτερα από τον καθένα.

Αυτό που μας αρέσει περισσότερο στον Βίκτορ είναι οι μεγάλες μεταμορφώσεις που πετυχαίνει, και η περίπτωση που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι μία από αυτές. Η πελάτισσα ήρθε με γκρίζα κόμη, εντελώς φυσική και χωρίς ίχνος βαφής, αλλά ήθελε να δείχνει πιο νέα και εμπιστεύτηκε απευθείας τα χέρια του. Το αποτέλεσμα, απλά εντυπωσιακό, μεταμόρφωσε την κόμη αλλά και το πρόσωπό της, και ναι, της αφαίρεσε πολλά χρόνια, ειδικά επειδή κέρδισε πολλή φωτεινότητα χάρη στο νέο της ξανθό χρώμα μαλλιών.

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«Αυτό που πραγματικά κάναμε ήταν να προσθέσουμε μερικά σημεία φωτός και να καλύψουμε τα γκρίζα με μια ειδική βελατούρα μαλλιών που προσδίδει χρώμα, ώστε να είναι μια υπηρεσία χαμηλής συντήρησης», εξηγεί ο Βίκτορ. Δουλεύοντας το μαλλί με αυτόν τον τρόπο, η φωτεινότητα κατανέμεται στρατηγικά, ώστε να καλύπτει σταδιακά τα γκρίζα που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία. Το κλειδί είναι η απαλότητα και το ντεγκραντέ, όχι η προσπάθεια πλήρους κάλυψης.

Η επιλογή τέτοιων τεχνικών βοηθά ώστε το αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο φυσικό, καθώς δεν εξαφανίζει τα γκρίζα, αλλά τα ενσωματώνει με μια βελατούρα. Αυτή συνίσταται σε μια απαλή χρωματοθεραπεία χαμηλής συντήρησης, γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα για όσες θέλουν να νιώθουν πιο ελεύθερες με τα μαλλιά τους και να μη χρειάζεται να πηγαίνουν συχνά στο κομμωτήριο για ρετούς στη ρίζα.

Αν και το να έχεις γκρίζα μαλλιά δεν θεωρείται πια... δράμα, όσες γυναίκες επιλέγουν να τα φορούν εντελώς φυσικά αναζητούν την καλύτερη εκδοχή τους, ώστε τα λευκά μαλλιά να είναι λαμπερά και χωρίς ανεπιθύμητες αποχρώσεις / UNSPLASH

Ενσωμάτωση γκρίζων μαλλιών με βελατούρα

Σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι ενσωμάτωσης των γκρίζων μαλλιών, ανάμεσά τους οι ανάστροφες μπαλαγιάζ που ταυτόχρονα νεανίζουν το μαλλί· υπάρχουν επίσης οι αντίστροφες ανταύγειες για την αποφυγή του φαινομένου της ρίζας ή οι μικρο-μπαλαγιάζ που αναμειγνύονται με τα γκρίζα. Η δουλειά των επαγγελματιών δεν επικεντρώνεται πια μόνο στην κάλυψη των γκρίζων, αλλά αναζητά πλέον όγκο, φωτεινότητα και ένα κομψό αποτέλεσμα, χωρίς επίπεδα χρώματα ή μη φυσικά αποτελέσματα.

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Για να αφήσουμε πίσω την παραδοσιακή βαφή και την κουραστική συντήρηση, ο κομμωτής εξηγεί ότι «για να καλύψεις τα γκρίζα μαλλιά, μια καλή υπηρεσία χαμηλής συντήρησης είναι να τα καλύψεις με μια βελατούρα, ένα βερνίκι που θα προσδώσει χρώμα, και να προσθέσεις μερικά σημεία φωτός».

Πιο συγκεκριμένα, η βελατούρα είναι ένα είδος βερνικιού που προσδίδει χρώμα και ανταύγειες με ελαφρύ και φυσικό τρόπο. Σε αντίθεση με μια παραδοσιακή βαφή που αφήνει πολύ επίπεδα και κορεσμένα αποτελέσματα. Ακριβώς επειδή αποφεύγεται ο υπερβολικός κορεσμός στη ρίζα, η μετάβαση ανάμεσα στο νέο και στο βαμμένο μαλλί γίνεται πιο ομαλή.