Γεράσιμος Μιχελής: «Είχε μία πίκρα μέσα του που δεν μπορούσε να δουλέψει ξανά» λέει ο πνευματικός του - iefimerida.gr

Ο Γεράσιμος Μιχελής, ο οποίος συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά «Το Παρά Πέντε», έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι μετά τη μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS).

Ο πνευματικός του ηθοποιού, πατέρας Αλέξανδρος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας πως ο Γεράσιμος Μιχελής είχε μία πικρία μέσα του που δεν μπορούσε να δουλέψει ξανά.

«Είχε μία πίκρα μέσα του που δεν μπορούσε να δουλέψει ξανά, είτε δεν τον φώναζαν όταν ακόμη μπορούσε να αποδώσει, και αυτό τον πίκραινε πάντα. Είχε πάντα μία ελπίδα. Είχε φτιαχτεί ένα ταμείο για τη βοήθεια του Γεράσιμου. Μία εβδομάδα πριν πεθάνει είχα πάει σπίτι του και του είχα χτυπήσει την πλάτη και ένιωθα ότι χτύπαγα τα κόκαλα, έναν σκελετό, τόσο πολύ είχε αδυνατίσει», είπε ο πατέρας Αλέξανδρος.

«Η φωτογραφία reunion από συναδέλφους του στο ''Παρά πέντε''﻿ δεν καταλαβαίνω γιατί σχολιάστηκε αρνητικά», είπε στη συνέχεια ο πνευματικός του Γεράσιμου Μιχελή.