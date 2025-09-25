Μητέρα για τρίτη φορά η Ριάνα: Έφερε στον κόσμο την πρώτη της κόρη, το όνομα που της έδωσε - iefimerida.gr

Γονείς για τρίτη φορά έγιναν η Ριάνα και ο σύντροφός της A$AP Rocky, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο τους κορίτσι.



Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την είδηση της άφιξης της κόρης της, αποκαλύπτοντας ότι γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου και το όνομά της είναι Ρόκι Άιρις Μάγιερς, ένα όνομα που φαίνεται να αποτίει φόρο τιμής στο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του πατέρα της.



Η πρώτη φωτογραφία της κόρης της Ριάνα

«Ρόκι Άιρις Μάγιερς, 13 Σεπτεμβρίου 2025» έγραψε απλά η Ριάνα στη λεζάντα μιας ανάρτησης με δύο φωτογραφίες – στη μία την βλέπουμε να κρατά την νεογέννητη κόρη της τυλιγμένη σε ροζ κουβέρτα, και στην άλλη ένα ζευγάρι ροζ σατέν γάντια του μποξ με μπαλαρινέ κορδόνια.



Η ανάρτηση κατακλύστηκε αμέσως από σχόλια με ευχές και συγκέντρωσε 120.000 likes στο Instagram μέσα στα πρώτα 10 λεπτά.



«Κοριτσάκι» σχολίασε με ενθουσιασμό ένας θαυμαστής, με έναν άλλον να γράφει: «Απέκτησες το κοριτσάκι σου, συγχαρητήρια». Ένας ακόμη χρήστης ανέφερε: «Θεέ μου, ήρθε! Είμαι τόσο χαρούμενη για σένα Ριάνα».



Πρόκειται για το τρίτο παιδί και την πρώτη κόρη για το διάσημο ζευγάρι, που είναι ήδη γονείς του 3χρονου RZA και του 2 ετών Ράιοτ. Η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε την τρίτη εγκυμοσύνη της στο Met Gala του 2025 τον Μάιο.



Η Ριάνα με τουςδύο της γιους

Ο ενθουσιασμός του A$AP Rocky για την κόρη

Όσο για τον σύντροφό της, ο A$AP Rocky δήλωσε σε δημοσιογράφους πως «είναι υπέροχο το συναίσθημα» να μεγαλώνουν την οικογένειά τους. «Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο τι ετοιμάζαμε» είπε με ενθουσιασμό. «Και χαίρομαι που όλοι είναι χαρούμενοι για εμάς, γιατί σίγουρα είμαστε κι εμείς, ξέρετε».



Η Ριάνα με τον σύντροφό της A$AP Rocky

Μιλώντας στο Entertainment Tonight τον Ιούνιο, ο ράπερ φάνηκε να επιβεβαιώνει πως το τρίτο τους παιδί θα ήταν κορίτσι. Όταν τον ρώτησαν: «Είναι αυτό το κορίτσι που περίμενες;» απάντησε: «Έτσι είναι, φίλε, έτσι είναι». Έπειτα έδειξε στην κάμερα μία κούκλα Στρουμφίτσα και αστειεύτηκε: «Εδώ είναι, εδώ είναι».