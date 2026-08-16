Το πάρτι των γενεθλίων της Μαρίας Βοσκοπούλου -Το μήνυμα και οι φωτογραφίες που πόσταρε η Άντζελα Γκερέκου - iefimerida.gr

Τα 25 της χρόνια ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου έκλεισε η Μαρία Βοσκοπούλου και η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε φωτογραφίες από την όμορφη οικογενειακή βραδιά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από τον εορτασμό των γενεθλίων της κόρης της, Μαρίας Βοσκοπούλου. Σε μία από τις φωτογραφίες, μητέρα και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές μπροστά στην τούρτα γενεθλίων με τον αριθμό «25».

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως η γιορτή ήταν διπλή, καθώς μαζί με την κόρη της, Μαρία, γιόρτασε τα γενέθλιά του και ο αγαπημένος της αδελφός, Αλέξανδρος, παρουσία φίλων και της οικογένειας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Άντζελα Γκερέκου είχε ευχηθεί δημόσια στην κόρη της με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, κάνοντας αναφορά στα χαρούμενα καλοκαίρια που περνούσαν όλοι μαζί στην Κέρκυρα.

Στο μήνυμά της, έκανε ειδική αναφορά στον Τόλη Βοσκόπουλο, αποκαλύπτοντας πως ο αείμνηστος τραγουδιστής αποκαλούσε τη Μαρία «παιδί της Παναγίας», καθώς γεννήθηκε ανήμερα της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής.

Η μοναχοκόρη της ηθοποιού και του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 2001 και έτσι κάθε χρόνο η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει διπλή σημασία για την οικογένεια, αφού γιορτάζει τόσο τα γενέθλια όσο και την ονομαστική της εορτή.

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Μία ημέρα μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η Άντζελα Γκερέκου επέστρεψε στα social media με στιγμιότυπα από τη γιορτή που πραγματοποιήθηκε για την Μαρία Βοσκοπούλου.

Άντζελα Γκερέκου: «Να σας χαιρόμαστε! Σας αγαπάμε πολύ»

Στην πιο τρυφερή φωτογραφία, μαμά και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές μπροστά στην τούρτα με τον αριθμό «25».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, η βραδιά είχε διπλά γενέθλια, καθώς μαζί με τη Μαρία γιόρτασε και ο αγαπημένος της αδελφός, Αλέξανδρος.

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«Χθεσινή μέρα γιορτινή! Όπως κάθε χρόνο γιορτάσαμε διπλά γενέθλια της Μαρίας μας και του αγαπημένου μου αδερφού Αλέξανδρου, με αγαπημένους φίλους και οικογένεια! Να σας χαιρόμαστε! Σας αγαπάμε πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά η Άντζελα Γκερέκου στη νέα της ανάρτηση.

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Το συγκινητικό μήνυμα και η αναφορά στον Τόλη Βοσκόπουλο

Λίγες ώρες νωρίτερα, η ίδια είχε ευχηθεί δημόσια στην κόρη της με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο αναφέρθηκε και στον Τόλη Βοσκόπουλο. Θυμήθηκε τα οικογενειακά καλοκαίρια στην Κέρκυρα και αποκάλυψε πως ο σπουδαίος τραγουδιστής αποκαλούσε τη Μαρία «παιδί της Παναγίας», καθώς είχε γεννηθεί ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας.

Μεταξύ άλλων είχε γράψει η Άντζελα Γκερέκου: «Γεννήθηκες την μέρα της Παναγίας κ η ζωή μας γέμισε με ευλογία! Κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα ζούσαμε τις πιο ανέμελες κ χαρούμενες στιγμές! Λατρεύαμε τα καλοκαίρια! Χιλιόχρονη αγαπημένη μας Μαρία! Η ζωή σου να είναι γεμάτη καλοκαίρια κ αγάπη! Παιδί της Παναγίας σε έλεγε ο μπαμπάς σου γιατί η Παναγία σε προστάτεψε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες! Να σου φωτίζει πάντα τον δρόμο κ σε όλα τα παιδιά του κόσμου!!!».

