Γενέθλια στη σκηνή για τη Βίκυ Σταυροπούλου: «Δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω», έγραψε για την έκπληξη που της έκαναν [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια συγκινητική έκπληξη περίμενε τη Βίκυ Σταυροπούλου επί σκηνής, όταν οι συνεργάτες της αποφάσισαν να της ευχηθούν για τα γενέθλιά της με έναν μοναδικό τρόπο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Βίκυ Σταυροπούλου, ευχαριστώντας για τις αμέτρητες ευχές για τα γενέθλιά της, προέτρεψε τον κόσμο να αγαπά, να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με δύναμη, να κρατά την καλοσύνη και να γελά για να γεμίζει η ψυχή μουσική.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της μέσω ανάρτησης στο Instagram, η οποία περιλάμβανε δύο φωτογραφίες από τον εορτασμό, συγκεντρώνοντας τις ευχές των ακολούθων της για τα γενέθλιά της και την προσωπική της ευτυχία.

Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός απεικονίζεται αρχικά να κρατά ένα σπιτικό γλυκό και στη συνέχεια ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην τούρτα της, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Δανάη Μπάρκα, σε μια οικογενειακή στιγμή.

Το βράδυ της Παρασκευής 9 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης «Μπαμπάδες με ρούμι», η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε απρόσμενα στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης στιγμής.

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Μέσα σε ένα γιορτινό και ζεστό κλίμα, οι συνάδελφοί της εξέφρασαν την αγάπη και τις ευχές τους μπροστά στο κοινό, χαρίζοντάς της μια ανάμνηση που σίγουρα θα θυμάται για πάντα.

Βίκυ Σταυροπούλου: «Να αγαπάμε όσα ζητά η καρδιά μας»

Συγκεκριμένα έγραψε στην ανάρτησή της η Βίκυ Σταυροπούλου: «Δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω για τις αμέτρητες ευχές σας! Εύχομαι με τη σειρά μου, να περνούν τα χρόνια όμορφα, να αγαπάμε όσα ζητά η καρδιά μας, να αντιμετωπίζουμε με δύναμη και υπομονή τις δυσκολίες, να κρατάμε σφιχτά την καλοσύνη και τα χέρια των ανθρώπων μας, να μη λογαριάζουμε τι θα πάρουμε όταν δίνουμε, (αν και συνήθως ότι δίνεις παίρνεις) να χαιρόμαστε με ότι έχουμε και να γελάμε για να γεμίζει μουσική η ψυχή μας».

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Στη δημοσίευση που έκανε η ηθοποιός συμπεριέλαβε δύο φωτογραφίες, όπου στη μία κρατάει έναν σπιτικό γλυκό, ενώ στην άλλη μία τούρτα έχοντας στο πλάι της την κόρη της Δανάη Μπάρκα.

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Να θυμίσουμε πως η Βίκυ Σταυροπούλου περιμένει να γίνει γιαγιά, καθώς η Δανάη Μπάρκα διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.