Η Lady Gaga έκλεισε τα 40 και το γιόρτασε με τον αρραβωνιαστικό της -«Πέρασα τέλεια ακούγοντας μουσική» - iefimerida.gr

Ξεχωριστή ημέρα για την Lady Gaga η οποία έκλεισε τα 40 της χρόνια και το γιόρτασε με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, σε ιδιαίτερα ήρεμους ρυθμούς.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα βίντεο από την ημέρα των γενεθλίων της στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου εμφανίζεται να κρατά ένα χάρτινο χρυσό «40», απολαμβάνοντας μουσική.

Lady Gaga: «Πέρασα τέλεια ακούγοντας μουσική»

Όπως αποκάλυψε, πέρασε τη μέρα της ακούγοντας νέα άλμπουμ από διάφορους καλλιτέχνες, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον σύντροφό της για την ξεχωριστή αυτή ημέρα. «Πέρασα τέλεια ακούγοντας μουσική και χαλαρώνοντας με τον Μάικλ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Φυσικά η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους θαυμαστές και ακολούθους της για τις ευχές τους, σημειώνοντας ότι το να «μεγαλώνει μαζί τους» είναι κάτι που θα εκτιμά πάντα.

Το ζευγάρι που κρατά χαμηλούς τόνους φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά την Πρωτοχρονιά του 2020 σε ένα πάρτι στο Λας Βέγκας, ενώ δημοσιοποίησαν τη σχέση τους λίγο μετά το Super Bowl του ίδιου έτους στο Μαϊάμι. Μετά από τέσσερα χρόνια αρραβωνιάστηκαν.



Η αποκάλυψη σε ραδιοφωνική εκπομπή

Πρόσφατα η Lady Gaga κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Romantic Radio» με παρουσιαστή τον Bruno Mars, είχε δώσει νέα στοιχεία για τον επικείμενο γάμο της με τον Μάικλ Πολάνσκι.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του iHeartMedia και του TikTok, η δημοφιλής σταρ είχε δηλώσει (μέσω People): «Γεια σου, Μπρούνο. Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς».



