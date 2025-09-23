Τα γενέθλια της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στην αγκαλιά της οικογένειάς της - iefimerida.gr

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της, περνώντας την ξεχωριστή ημέρα οικογενειακά.

Στο πλευρό της ήταν ο σύζυγός της, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, και τα δύο τους παιδιά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο στιγμιότυπα από τη στιγμή που έσβηνε τα κεράκια της τούρτας της. Στο ένα από τα φωτογραφικά πλάνα, ποζάρει μόνη της, ενώ στο δεύτερο, εμφανίζεται στην αγκαλιά των παιδιών της, αποτυπώνοντας την ευτυχία της και την οικογενειακή θαλπωρή.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε τις σκέψεις της για την ημέρα αυτή: «Αυτή η μέρα είναι πάντα ξεχωριστή για μένα, καθώς με ωθεί να κάνω έναν απολογισμό και ταυτόχρονα να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο», έγραψε. «Πολλά τα διδάγματα αυτής της χρονιάς, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά είναι ότι η τέλεια στιγμή δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Εμείς φτιάχνουμε τις στιγμές και τις ζούμε τόσο έντονα ώστε να παραμένουν για πάντα στην μνήμη μας.»

Η Κωνσταντίνα αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε τις στιγμές όσο πιο αυθεντικά μπορούμε, χωρίς να περιμένουμε την "τέλεια στιγμή" που ίσως δεν έρθει ποτέ. Στην ανάρτησή της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές των φίλων της και ευχήθηκε σε όλους υγεία πάνω από όλα. «ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ! Σας αγαπώ», κατέληξε.