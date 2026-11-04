Γενέθλια στο πλατό για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο - Το χιουμοριστικό ΑΙ βίντεο που του αφιέρωσαν οι συνεργάτες του και η έκπληξη της συζύγου του - iefimerida.gr

Γενέθλια έχει σήμερα ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Ιορδάνης Χασαπόπουλος, τον οποίο περίμενε στον πλατό της εκπομπής μία έκπληξη.

Η Ανθή Βούλγαρη, η παραγωγή και οι συνεργάτες του στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του με έναν πρωτότυπο τρόπο – μία «ψηφιακή» τούρτα και ένα χιουμοριστικό βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο μάλιστα εμπνεύστηκε και επιμελήθηκε η σύζυγός του, Μαρία Σκοπελίτου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο εμφανίζονται ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η γυναίκα του, ως βίντεοκλιπ σε τραγούδι με το όνομά του, με στίχους που περιγράφουν τον γνωστό παρουσιαστή.

Η Ανθή Βούλγαρη του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» δημόσια, με ιδιαίτερα θερμά λόγια, ενώ δεν έλειψαν τα πειράγματα ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές.

O Ιορδάνης Χασαπόπουλος μάλιστα δεν έκρυψε την έκπληξή του για το τραγούδι. «Ποιος το έγραψε αυτό;» ρώτησε απορημένος. «Το ΑΙ» του απάντησε η Ανθή Βούλγαρη. «Χριστός κι Απόστολος! » είπε τότε ο παρουσιαστής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ρωτάμε πόσο γίνεσαι, όσο θέλουμε γινόμαστε» συνέχισε η Ανθή Βούλγαρη, με τον παρουσιαστή να απαντά: «Έτσι κι αλλιώς, τι νόημα έχει; Κι έναν αριθμό να πούμε δεν έχει κανένα νόημα».

Όταν η συμπαρουσιάστριά του τον ρώτησε πόσο αισθάνεται, εκείνος απάντησε «40!», με την Ανθή Βούλγαρη να του ανταποδίδει το πείραγμα: «Ωραιότατα, συνομήλικος!».

Η έκπληξη της συζύγου του στο πλατό

Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, η Μαρία Σκοπελίτη έκανε έκπληξη στον σύζυγό της, μπαίνοντας στο πλατό κρυμμένη πίσω από λευκά φτερά και κρατώντας μία αληθινή τούρτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κεράκια πάνω στην τούρτα αποκάλυψαν τελικά και την ηλικία του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, που σήμερα κλείνει τα 64 χρόνια του.