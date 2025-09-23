Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα ωραιότερα γενέθλιά της -Οι φωτό με τις αγκαλιές που πόσταρε - iefimerida.gr

Τα γενέθλιά της γιόρτασε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με την ίδια να μοιράζεται με τους followers της κάποια εορταστικά στιγμιότυπα.

Σε ανάρτηση που έκανε αργά το βράδυ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες όπου η ίδια καταγράφεται με την εντυπωσιακή τούρτα της, σε σχήμα καρδιάς.

Σε μία από τις δύο εικόνες, μάλιστα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ποζάρει στον φωτογραφικό φακό κρατώντας αγκαλιά τους δύο γιους της, ενώ ετοιμάζεται να σβήσει τα κεράκια της τούρτας της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς που αφήνει πίσω της και ευχαριστεί τους διαδικτυακούς της φίλους για τις θερμές ευχές που της έστειλαν για τα γενέθλιά της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της και το τρυφερό στιγμιότυπο με τους γιους της

«Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα! Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε... Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει;

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της

Η γνωστή παρουσιάστρια έσβησε τα κεράκια της τούρτας της κρατώντας στην αγκαλιά της τους γιους της

Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ! Love you ♥️», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη γενέθλια ανάρτησή της, με τους followers της να της στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους.