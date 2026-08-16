Γενέθλια στην Ελλάδα για τη Μαντόνα -Το ξέφρενο πάρτι πάνω σε σκάφος στην Κέρκυρα [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην Κέρκυρα γιόρτασε η Μαντόνα για τα 68α γενέθλιά της, επιλέγοντας την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της έχοντας στο πλευρό της καλούς φίλους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παρουσία της Μαντόνα στην Κέρκυρα αποκαλύφθηκε από τον παρουσιαστή Θέμη Γεωργαντά. Ο ίδιος, δηλωμένος θαυμαστής της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του στα social media για την απρόσμενη συνάντηση που είχε μαζί της στο νησί.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα για τα γενέθλιά της συνεχίστηκε και εν πλω, όπου η τραγουδίστρια δέχθηκε μια ευχάριστη έκπληξη. Κατά την επιβίβασή της στο σκάφος, το πλήρωμα άρχισε να χορεύει ρυθμικά στο πλευρό της.

Πριν την άφιξή της στο Ιόνιο, η διάσημη καλλιτέχνιδα πραγματοποίησε μια απόδραση στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ταξίδεψε με ελικόπτερο στα Μετέωρα, συνοδευόμενη από τον γιο της και στενούς φίλους, κρατώντας χαμηλό προφίλ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Μετέωρα, βρέθηκε στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ. Παρέμεινε εκεί για περίπου τρεις ώρες, θαυμάζοντας το τοπίο υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα επέλεξε το Ιόνιο για τις θερινές της εξορμήσεις, κρατώντας χαμηλό προφίλ και αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις.

Την παρουσία της «βασίλισσας της pop» στο νησί των Φαιάκων αποκάλυψε μέσω των social media ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Θέμης Γεωργαντάς, ο οποίος συνάντησε απρόσμενα τη σταρ.

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Το γιόρτασε εν πλω η Μαντόνα

Ο ίδιος, δηλωμένος θαυμαστής της, δημοσίευσε βίντεο εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του. Μάλιστα, όπως ανέφερε, στο παρελθόν έχει ταξιδέψει μέχρι το Μόντρεαλ και το Μεξικό για να την παρακολουθήσει από κοντά, ενώ τα τραγούδια της συνοδεύουν πάντα τα μουσικά του προγράμματα.

«Έχω ταξιδέψει μέχρι το Μόντρεαλ και το Μεξικό μόνο για εκείνη. Έχω παίξει τραγούδια της σε κάθε ένα από τα DJ sets μου!!! Και σήμερα “κολυμπάω” μαζί της στην Κέρκυρα!!! Χρόνια πολλά στη Νο1 γυναίκα καλλιτέχνιδα του πλανήτη! Χρόνια πολλά, Βασίλισσα!!!», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Δείτε το βίντεο

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Η γιορτινή ατμόσφαιρα συνεχίστηκε και εν πλω. Κατά την επιβίβασή της στο σκάφος, η Μαντόνα ήρθε αντιμέτωπη με μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς τα άτομα που την περίμεναν άρχισαν να χορεύουν ρυθμικά στο πλευρό της, δημιουργώντας ένα θερμό κλίμα.

Η επίσκεψη στα Μετέωρα

Πριν από την άφιξή της στην Κέρκυρα, η τραγουδίστρια πραγματοποίησε μια ιδιαίτερη απόδραση στην ηπειρωτική Ελλάδα. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ταξίδεψε με ελικόπτερο στα Μετέωρα, συνοδευόμενη από τον γιο της και στενούς της φίλους.

Εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, όπου παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες, θαυμάζοντας το επιβλητικό τοπίο υπό άκρα μυστικότητα.

