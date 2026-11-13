Ελένη Ράντου: Γιόρτασε τα 63α γενέθλιά της πάνω στη σκηνή -Η έκπληξη με την τούρτα και το χειροκρότημα του κοινού [βίντεο]

Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ελένη Ράντου στο Θέατρο Διάνα, όπου γιόρτασε τα 63α γενέθλιά της, σβήνοντας τα κεράκια της μπροστά στους θεατές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μετά το τέλος της παράστασης και την υπόκλισή της, ένας συνεργάτης της Ελένης Ράντου εμφανίστηκε στη σκηνή με μία τούρτα γενεθλίων. Η ηθοποιός έσβησε τα κεράκια της δεχόμενη το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η Ελένη Ράντου μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Facebook, γράφοντας στη λεζάντα «γενέθλια στη σκηνή με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω».

Τα φετινά γενέθλια της ηθοποιού ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος νοσηλεύτηκε και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του, κοντά στην οικογένειά του.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στον επιτυχημένο μονόλογο «Το Πάρτυ της Ζωής μου» στο Θέατρο Διάνα, σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά. Η παράσταση διανύει φέτος την πέμπτη και τελευταία χρονιά της πορείας της.

Η ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1963, πέρασε τα φετινά της γενέθλια στη θεατρική σκηνή. Μετά το τέλος της παράστασης και την υπόκλισή της, ένας συνεργάτης της εμφανίστηκε κρατώντας μια τούρτα, ενώ ακουγόταν το τραγούδι «Happy Birthday».

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Η Ελένη Ράντου έσβησε τα κεράκια της και δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «γενέθλια στη σκηνή με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω».

Τα γενέθλια μετά την περιπέτεια υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Τα φετινά γενέθλια της Ελένης Ράντου ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

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Ο γνωστός ερμηνευτής είχε νοσηλευτεί στο «Ερρίκος Ντυνάν» και, μετά το εξιτήριό του, επέστρεψε στο σπίτι του. Μάλιστα, στις 27 Οκτωβρίου είχε προχωρήσει σε ανάρτηση, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την υγεία του.

«Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Η παράσταση «Το Πάρτυ της Ζωής μου»

Η Ελένη Ράντου πρωταγωνιστεί στον μονόλογο «Το Πάρτυ της Ζωής μου» στο Θέατρο Διάνα, σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά.

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Η παράσταση διανύει φέτος την πέμπτη και τελευταία χρονιά της επιτυχημένης πορείας της.