Γενέθλια για την Άντζελα Δημητρίου με θέα τον Παρθενώνα: «Μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Έχοντας για θέα «πιάτο» την Αθήνα και στο βάθος τον Παρθενώνα, η Άντζελα Δημητρίου γιόρτασε τα γενέθλιά της έχοντας δίπλα της καλούς φίλους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Άντζελα Δημητρίου, εμφανώς χαρούμενη και συγκινημένη από την έκπληξη που της ετοίμασαν οι φίλοι της, αποφάσισε να ευχαριστήσει δημόσια όσους της ευχήθηκαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη γιορτή της.

Στο επίκεντρο της γιορτής βρέθηκε η γενέθλια τούρτα, η οποία ήταν λευκή με κόκκινες λεπτομέρειες και καρδούλες, ενώ τη θέση των κλασικών κεριών είχε πάρει ένα συμβολικό ερωτηματικό, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη νότα.

Μέσα από βίντεο που ανήρτησε, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές, τονίζοντας ότι η αγάπη και τα όμορφα λόγια του κόσμου έκαναν την ημέρα της πραγματικά ξεχωριστή και τη συγκίνησαν βαθύτατα.

Στο ίδιο μήνυμα, αναφέρθηκε ειδικά στην έκπληξη των φίλων της, χαρακτηρίζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της απερίγραπτες και τη στιγμή ως κάτι που θα θυμάται για πάντα, ευχόμενη σε όλους υγεία.

Η τραγουδίστρια ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη αλλά και συγκινημένη από την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει και θέλησε να ευχαριστήσει μέσα από ανάρτησή της στα social media όσους της έστειλαν τις ευχές τους.

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Άντζελα Δημητρίου: «Η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες»

Στο βίντεο εμφανίζεται και η γενέθλια τούρτα που ετοίμασαν για την Άντζελα Δημητρίου, η οποία ήταν λευκή με μικρές κόκκινες κορδέλες και καρδούλες, ενώ για κεράκι υπήρχε ένα ερωτηματικό.

Δείτε το βίντεο

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανήρτησε η Άντζελα Δημητρίου λέει τα εξής: «Ένα μεγάλο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους σας για τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου! Η αγάπη, η σκέψη και τα όμορφα λόγια σας με συγκίνησαν πραγματικά και έκαναν τη μέρα μου ακόμη πιο ξεχωριστή.

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Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους αγαπημένους μου φίλους για την υπέροχη έκπληξη που μου ετοίμασαν! Δεν το περίμενα καθόλου και η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες! Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα!

Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!».

