Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κάνει λόγο για κατασκευή «γεγονότων»: «Θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου» - iefimerida.gr

Για προσφυγή σε νόμιμα μέσα έκανε λόγο η Γαρυφαλιά Καληφώνη με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή με αναληθείς πληροφορίες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Γαρυφαλιά Καληφώνη, έπειτα από σειρά αναληθών δημοσιευμάτων για την προσωπική της ζωή, αποφάσισε να αλλάξει στάση. Μέχρι σήμερα επέλεγε συνειδητά να μην απαντά σε αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Προειδοποιεί πως στο εξής κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά θα αντιμετωπίζεται με νόμιμα μέσα, τονίζοντας πως υπάρχουν ηθικά και νομικά όρια τα οποία δεν πρέπει να παραβιάζονται εις βάρος πραγματικών ανθρώπων.

Το μοντέλο είχε αποκαλύψει πρόσφατα πως αντιμετώπιζε πρόβλημα με μία stalker από τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη γυναίκα, με εμμονικά χαρακτηριστικά, της έστελνε απειλητικά μηνύματα, οδηγώντας την Καληφώνη να εξετάζει το ενδεχόμενο ασφαλιστικών μέτρων.

Η stalker δεν περιοριζόταν μόνο στην ίδια, αλλά έστελνε μηνύματα και για πρόσωπα του περιβάλλοντός της. Ένα συγκεκριμένο μήνυμα, «είσαι ένα βιτριόλι στη μούρη», της προκάλεσε έντονο άγχος και φόβο.

Το μοντέλο προχώρησε σε ένα Instagram story, εκφράζοντας την ενόχλησή της, καθώς όπως σημείωσε το τελευταίο διάστημα βλέπει να δημοσιεύονται πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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Η συγκεκριμένη τοποθέτησή της έρχεται μετά από δημοσιεύματα που αναφέρονται στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, διευκρινίζοντας πως μέχρι σήμερα είχε επιλέξει να μην απαντά σε σχετικές αναφορές, ωστόσο προειδοποίησε ότι από εδώ και στο εξής θα ακολουθήσει διαφορετική στάση.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Έχω επιλέξει συνειδητά να μην δίνω χώρο και συνέχεια»

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μην δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου. Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον και στην κατασκευή "γεγονότων" εις βάρος πραγματικών ανθρώπων. Και αυτή η διαφορά έχει όρια ηθικά και νομικά».

Δείτε την ανάρτησή της

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Οι απειλές της stalker από τη Θεσσαλονίκη

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε μιλήσει πρόσφατα για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία την έστελνε απειλητικά μηνύματα και εμφάνιζε εμμονικά χαρακτηριστικά: «Είχα μια stalker από τη Θεσσαλονίκη, η οποία αν το συνεχίσει, θα πάω σε ασφαλιστικά μέτρα. Είναι επικίνδυνη. Μπορεί να έβγαινα και να την έβλεπα μπροστά μου. Έστελνε μηνύματα για εμένα αλλά και για άτομα της προσωπικής μου ζωής», τόνισε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας μάλιστα ένα συγκεκριμένο μήνυμα που της προκάλεσε ιδιαίτερο άγχος και φόβο: «Μου είχε γράψει: "είσαι ένα βιτριόλι στη μούρη"».