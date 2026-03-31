Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: Τον θαύμαζα από μικρή… εγώ τον διεκδίκησα - iefimerida.gr

Τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Χρήστο Μάστορα περιέγραψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία αποκάλυψε πως ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα.

Το μοντέλο εξήγησε πως συνειδητοποίησε ότι ο τραγουδιστής της άρεσε όταν τον συνάντησε σε μία εκδήλωση, ενώ ομολόγησε ότι ως τραγουδιστή τον θαύμαζε από μικρή.



Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day», ανέφερε πως μπορεί να μην είχε αφίσες του Χρήστου Μάστορα στο δωμάτιό της όταν ήταν μικρή, ωστόσο ήταν πάντα ένας από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες: «Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα αφίσες του Χρήστου. Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές», είπε.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν ήταν ο τραγουδιστής που την προσέγγισε, αλλά πως ήταν εκείνη που τον πλησίασε πρώτη: «Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα. Τραγουδούσε σε ένα event που ήμουν καλεσμένη και μου άρεσε», επεσήμανε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στο ταξίδι που έκανε μαζί του στο Ντουμπάι λίγο πριν το ιρανικό χτύπημα, λέγοντας πως στάθηκαν τυχεροί που επέστρεψαν δύο μέρες πριν το χτύπημα του Ιράν: «Γυρίσαμε από το Ντουμπάι δύο μέρες πριν συμβεί αυτό. Αγχωθήκαμε πάρα πολύ. Βέβαια, απ’ τη μία, είπαμε πόσο τυχεροί ήμασταν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά», είπε.

