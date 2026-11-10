Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τις φήμες χωρισμού από τον Χρήστο Μάστορα: «Όταν θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσουμε» [βίντεο] - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά μετά τα δημοσιεύματα περί χωρισμού η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναφέρθηκε δημόσια στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν είναι μαζί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες περί χωρισμού, εξηγώντας πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει αναλυτικά για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν είναι η σωστή ώρα να συζητήσει κάτι τέτοιο «στο πόδι», καθώς δεν αξίζει στη σχέση της να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε μία εκδήλωση για εντελώς διαφορετικό θέμα.

Αναγνώρισε το δημόσιο ενδιαφέρον για τη σχέση της, αλλά ξεκαθάρισε πως θα μιλήσει για το ζήτημα μόνο όταν νιώσει η ίδια πιο άνετα, δεσμευόμενη να τοποθετηθεί στο μέλλον υπό καλύτερες συνθήκες.

Εν τέλει, η τοποθέτησή της δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση, διατηρώντας την αβεβαιότητα για το αν συνεχίζεται η σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα ή αν το ζευγάρι έχει οριστικά χωρίσει.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή βραδινή της έξοδο και κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή.

Το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει αρκετά δημοσιεύματα που θέλουν την ίδια και τον Χρήστο Μάστορα να έχουν χωρίσει, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε υπάρξει κάποια σαφής δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της.

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«Κάποια στιγμή, όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσω»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες περί χωρισμού, εξηγώντας ότι δεν θεωρούσε κατάλληλη τη συγκεκριμένη στιγμή για να μιλήσει αναλυτικά για τη σχέση της.

«Κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα. Δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα εδώ που έχω έρθει. Δεν θα σας απαντήσω αυτό γιατί είμαι εντελώς για διαφορετικό θέμα εδώ, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως. Καταλαβαίνω τον λόγο που ρωτάτε και το ενδιαφέρον, και η σχέση είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε, αλλά κάποια στιγμή, όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσω», ανέφερε.

Με τη δήλωσή της δεν έδωσε σαφή απάντηση για το αν η σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα συνεχίζεται ή αν οι δυο τους έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.

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