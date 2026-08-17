Επέτειος γάμου για Ζενεβιέβ Μαζαρί και Βασίλη Καρύδη -Οι διακοπές στο Καστελλόριζο με τα παιδιά τους - iefimerida.gr

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, καθώς συμπλήρωσαν έντεκα χρόνια γάμου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με αφορμή την επέτειο του γάμου της, ανήρτησε φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στο Καστελόριζο, με τον σύζυγό της Βασίλη Καρύδη και τα δύο τους παιδιά, τη Ροζαλία και τον Μιχάλη.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Αυτό που κάποτε ονειρευτήκαμε, τώρα το γιορτάζουμε», τονίζοντας τα 11 χρόνια έγγαμου βίου και την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί με τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι είναι μαζί για 20 χρόνια, καθώς η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε στον επαγγελματικό τους χώρο περίπου το 2006. Σύμφωνα με την παρουσιάστρια, ο έρωτάς τους από την αρχή υπήρξε κεραυνοβόλος.

Τον Αύγουστο του 2015, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης επισημοποίησαν τη σχέση τους. Ο γάμος τους έγινε στην Κίμωλο, παρουσία μόνο στενών συγγενών και φίλων του ζευγαριού.

Με αφορμή την επέτειό τους, η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα social media ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές στο Καστελλόριζο, μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους.

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Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Ροζαλία και τον Μιχάλη, τα οποία εμφανίζονται σε αρκετά στιγμιότυπα σε οικογενειακές στιγμές, αλλά και τις βουτιές στα καταγάλανα νερά.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Αυτό που κάποτε ονειρευτήκαμε, τώρα το γιορτάζουμε»

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της και στιγμές χαλάρωσης στο πανέμορφο νησί με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα τρυφερή φράση, γράφοντας: «Αυτό που κάποτε ονειρευτήκαμε, τώρα το γιορτάζουμε».

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Με αυτή τη φράση, η Ζενεβιέβ Μαζαρί θέλησε να αναφερθεί στα 11 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που παντρεύτηκαν, αλλά και στην οικογένεια που δημιούργησαν μαζί.

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Η γνωριμία στη δουλειά και ο γάμος

Να θυμίσουμε ότι η παρουσιάστρια και ο Βασίλης Καρύδης είναι ζευγάρι εδώ και 20 χρόνια. Η γνωριμία τους έγινε περίπου το 2006 μέσα τη συνύπαρξή τους στον επαγγελματικό χώρο.

Όπως έχει περιγράψει η Ζενεβιέβ, ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος και τον Αύγουστο του 2015 το ζευγάρι αποφάσισε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στην Κίμωλο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

