Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη -Η άφιξη της εντυπωσιακής νύφης, οι καλεσμένοι [βίντεο] - iefimerida.gr

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα η Κατερίνα Μπιρμπίλη με τον Παύλο Βαρδινογιάννη.



Το ζευγάρι παντρεύτηκε﻿ στην Αγία Μαρίνα Εκάλης και σύμφωνα με δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» κουμπάροι είναι ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη έδωσε σύσσωμη το «παρών».

Η νύφη επέλεξε νυφικό δια χειρός Χρήστου Κωσταρέλου με έξω την πλάτη και σκίσιμο στο μπροστινό μέρος, ενώ τα μαλλιά της κοσμούσε μακρύ πέπλο. Κατά την άφιξή της, οι καλεσμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και χαμογελούσαν διαρκώς.



Άκρως εντυπωσιακή ήταν πύλη που είχαν δημιουργήσει με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, στολισμός που είχε επιλεγεί και για τη διακόσμηση του οχήματος με το οποίο έφτασε η κυρία Μπιρμπίλη.

Bίντεο από την άφιξη του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι ο Νικόλαος Ντε Γκρες (σύζυγος της αδελφής του γαμπρού Χρυσής) και η μητέρα του Άννα Μαρία, η εξαδέλφη του γαμπρού, υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης και η Δούκισσα Νομικού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους και ο Νίνο, πρώην σύζυγος της Χρυσής Βαρδινογιάννη.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, είναι επιχειρηματίας που επιλέγει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κάνοντας την εμφάνισή του πριν λίγους μήνες στον γάμο της αδελφής του Χρυσής με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Είναι γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, με ιδιαίτερη αδυναμία στο skydiving: έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνδυάζοντας την πειθαρχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ένταση της περιπέτειας.



Η Κατερίνα Μπιρμπίλη, προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στον χώρο του πολιτισμού και του βιβλίου. Είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα».

Σήμερα, η ίδια συμμετέχει ενεργά στη συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης, συμβάλλοντας στον εκδοτικό οίκο ως ψηφιακή δημιουργός και φέρνοντας νέες ιδέες που συνδέουν τον έντυπο λόγο με τις σύγχρονες τάσεις.

Φωτογραφίες από τον γάμο της Κατερίνας Μπιρμπίλη και του Παύλου Βαρδινογιάννη

