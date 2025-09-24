Ο χλιδάτος γάμος δισεκατομμυριούχου των crypto στη Γαλλία -Λαμπεροί καλεσμένοι, τραγούδησε ο Κρις Μάρτιν [εικόνες] - iefimerida.gr

Ένα πολυτελές θέρετρο στη Νότια Γαλλία, μια λίστα καλεσμένων VIP και μια live εμφάνιση από τον Κρις Μάρτιν των Coldplay έκαναν τον γάμο του δισεκατομμυριούχου των κρυπτονομισμάτων Μπραντ Γκάρλινγκχαουζ αξέχαστο.

Ο 54χρονος διευθύνων σύμβουλος της Ripple Labs με εκτιμώμενη περιουσία 10 δισ. δολαρίων, γιόρτασε τον γάμο του με τη διαιτολόγο Τάρα Μίλστι, στο εμβληματικό Hotel du Cap-Eden-Roc το περασμένο Σάββατο.

Ο γάμος-υπερπαραγωγή στη Γαλλία με λαμπερούς σταρ καλεσμένους

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι σταρ του Χόλιγουντ Νίνα Ντόμπρεβ, Ζακ Έφρον, Μάιλς Τέλερ και Τσέις Κρόφορντ, ενώ η σύζυγος του πρωταγωνιστή του Top Gun, το μοντέλο Κέλι Τέλερ, αποκάλυψε όλες τις λαμπερές λεπτομέρειες στα social media.

Το ζευγάρι δεν λυπήθηκε τα έξοδα για τον εντυπωσιακό γάμο, με την τελετή να πραγματοποιείται στους διάσημους βράχους του ξενοδοχείου, έχοντας ως ιδανικό φόντο τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Βρίσκεται ανάμεσα στο Σεν Τροπέ και το Μονακό, στη Γαλλική Ριβιέρα, και το Hotel du Cap-Eden-Roc είναι άγνωστο για τα ξέφρενα πάρτι του.

Για δεκαετίες, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Μαντόνα και οι Καρντάσιαν υπήρξαν τακτικοί επισκέπτες, ενώ κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Καννών τα 118 δωμάτια του ξενοδοχείου φιλοξενούν εκατοντάδες σταρ.

Οι καλεσμένοι περπάτησαν σε έναν εντυπωσιακό υπαίθριο διάδρομο στρωμένο με λευκό χαλί και 14 μουσικούς να συνοδεύουν την άφιξη του γαμήλιου γκρουπ.

Χιλιάδες λευκά τριαντάφυλλα και ορτανσίες στόλιζαν τόσο τον χώρο της τελετής όσο και τη μεγαλοπρεπή αίθουσα της δεξίωσης, η οποία διέθετε πίστα χορού φωτισμένη με έναν επιβλητικό πολυέλαιο, καθώς και οροφή καλυμμένη με πράσινα φυτά.

Το ζευγάρι προσέλαβε τον τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, που ερμήνευσε το επιτυχημένο τραγούδι Yellow για τον πρώτο χορό του ζευγαριού.

Οι καλεσμένοι ήταν ντυμένοι κομψά, με την Κέλι Τέλερ να μοιράζεται στιγμιότυπα από το εντυπωσιακό ροζ strapless φόρεμά της, ενώ η φίλη της, Νίνα Ντόμπρεβ, συντόνισε την εμφάνισή της με ένα ροζ σύνολο.

Οι άνδρες καλεσμένοι φόρεσαν όλοι κλασικά σμόκιν, ενώ το πολυτελές γαμήλιο Σαββατοκύριακο περιλάμβανε ένα «λευκό πάρτι», όπου οι διάσημοι καλεσμένοι εντυπωσίασαν με τις ταιριαστές εμφανίσεις τους πριν από τη μεγάλη μέρα.

Ο γαμπρός, που έχτισε την περιουσία του μέσα από την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στις λύσεις blockchain και κρυπτονομισμάτων, είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του με τη δεύτερη σύζυγό του, Τάρα, νωρίτερα φέτος.



Ωστόσο, λέγεται πως υπήρξε και μια ακόμη ερωτική ιστορία στον γάμο, καθώς η Νίνα Ντόμπρεb και o Ζακ Έφρον έχουν τροφοδοτήσει φήμες περί ειδυλλίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ευρώπη.

Οι δύο μακροχρόνιοι φίλοι ήταν ιδιαίτερα κοντά σε μια βόλτα με θαλαμηγό ανοιχτά της Σαρδηνίας, μαζί με φίλους, τις ημέρες πριν από τον γάμο.

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η 36χρονη σταρ των Vampire Diaries έβαλε τέλος στον αρραβώνα της με τον Ολυμπιονίκη snowboarder Σον Γουάιτ.

Οι δύο παλιοί φίλοι απόλαυσαν μια χαλαρή συζήτηση στο κατάστρωμα, γελώντας μαζί και χαζεύοντας το ηλιοβασίλεμα της Μεσογείου.

Φωτογραφίες: Instagram