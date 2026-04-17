Οι 3+1 πολυαναμενόμενοι γάμοι του καλοκαιριού -Οι διάσημες νύφες, οι γαμπροί, τα νυφικά - iefimerida.gr

Είναι ερωτευμένοι, έχουν αποφασίσει να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και βρίσκονται σε προετοιμασίες για τον γάμο τους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πολύς λόγος γίνεται εδώ και μήνες για γνωστά ζευγάρια που ετοιμάζονται να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου. Όσο μάλιστα κρατούν κρυφές λεπτομέρειες για το επερχόμενο Μυστήριο, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον έχουν για την κοινή γνώμη.

Ο δεύτερος γάμος της Φαίης Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ετοιμάζονται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο και ήδη η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει πρόβες νυφικού, όπως αφήνει η ίδια να εννοηθεί μέσα από αναρτήσεις της. Δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Γιώργο Λιάγκα, η Φαίη Σκορδά είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου του αρχιτέκτονα συντρόφου της, με τον οποίο είναι ζευγάρι αρκετά χρόνια. Μάλιστα, στις αρχές Μαρτίου, η ίδια η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα σχετικά με τον γάμο της. «Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω! Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω. Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!», είχε πει η παρουσιάστρια.

Ενώ σε ανύποπτο χρόνο έχει πει live στην εκπομπή της: «Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων. Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε».

Να σημειωθεί ότι με τον καιρό η Φαίη Σκορδά σε αναρτήσεις της αποκαλύπτει τις κοινές εμφανίσεις και εκδρομές που κάνει με τον σύντροφό της, χωρίς όμως να τον απαθανατίζει. Άλλωστε, ο ίδιος ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έχει ζητήσει με εξώδικο προς τα Μέσα εδώ και δύο χρόνια να μη δημοσιεύονται φωτογραφίες του, δείχνοντας και με αυτόν τον τρόπο ότι προτιμά την ιδιωτικότητά του.

Το δεύτερο στεφάνι και για την Αθηνά Οικονομάκου

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Ιταλοαργεντινός μπασκετμπολίστας αγαπημένος της, ο Μπρούνο Τσερέλα, ετοιμάζονται να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Φωκά στην Παροικιά της Πάρου, το αγαπημένο νησί του συντρόφου της ηθοποιού. Το Μυστήριο έχει οριστεί για τις 27 Ιουνίου και το γλέντι θα ξεκινήσει από την προηγούμενη μέρα.

Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον έρωτά της για τον Μπρούνο Τσερέλα σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους, εδώ και δύο χρόνια. Λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της, το οποίο πήρε από τον Φίλιππο Μιχόπουλο τον Απρίλιο του 2024, η ηθοποιός άρχισε να μοιράζεται στα social media τις πρώτες κοινές στιγμές με το γοητευτικό μπασκετμπολίστα. Η πρόταση γάμου ήρθε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία, παρουσία καλών φίλων, σε μια ρομαντική στιγμή. Ο 38χρονος μπασκετμπολίστας αλλά και η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκαν το ευχάριστο γεγονός στα social media.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Hello», η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε ότι βιώνει αυτή τη φάση με ηρεμία και χαρά, βλέποντας τον γάμο ως μια φυσική εξέλιξη της σχέσης τους και όχι ως κάτι που χρειάζεται υπερβολική έκθεση. Ακόμα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ήταν ποτέ από εκείνες που ονειρεύονταν το γάμο ή το νυφικό. «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους… Το αντιμετωπίζω με πιο χαλαρή διάθεση», είπε, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, για το νυφικό της επέλεξε τη διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια Celia Kritharioti.

Πήρε τη μεγάλη απόφαση η Δανάη Μπάρκα

Σχέδια γάμου κάνει και η Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση. Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό», ο γάμος θα γίνει στις 13 Ιουνίου στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς, στη Μεσσηνία, όπου η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, διατηρεί με τον πολύ καλό τους φίλο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη έναν ξενώνα με ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ακόμα, οι πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να κάνει ένα μεγάλο πάρτι αργότερα μέσα στο καλοκαίρι στην αγαπημένη τους Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Φάνης Μπότσης.

Φάνης Μπότσης και Δανάη Μπάρκα

Στους καλεσμένους του γάμου λέγεται ότι θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Άρης Καβατζίκης και άλλα γνωστά πρόσωπα. Το νυφικό της Δανάης Μπάρκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα είναι δημιουργία των σχεδιαστών MI-RO, οι οποίοι είναι επιστήθιοι φίλη της παρουσιάστριας.

Η Δανάη Μπάρκα καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» έχει πει για το σύντροφό της και τη σχέση τους: «Αυτό που μου αρέσει στον σύντροφό μου, νομίζω ότι αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου, είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα. Το να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Με κάνει να γελάω πολύ».

Το δις εξαμαρτείν για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Το έχει κάνει μία φορά και τώρα ετοιμάζεται να το ξανακάνει και μάλιστα με τον ίδιο άντρα. Το μοντέλο και παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου μετά την επανασύνδεση με τον πρώην σύζυγό της, αρχιτέκτονα Γιάννη Καραβασάνη, θα ενωθούν και πάλι με τα ιερά δεσμά του γάμου. Σε ερωτήσεις για τον γάμο της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει απαντήσει: «Μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μια μικρή κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς κλείνουν οι υποχρεώσεις που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα αναζητάμε το πού και το πώς. Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται… Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου, αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να τον κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο.

Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».



Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποφεύγει να αναφέρεται στον αγαπημένο της δημοσίως ή να ανεβάζει κοινό υλικό από τη σχέση τους στα social media, ωστόσο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε μόνη της μέσω του Instagram την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025. «Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ‘μαστε! Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη! Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το “πότε θα γίνει ο γάμος;” game. Ραφτείτε», είχε γράψει στο Instagram.

Να θυμίσουμε ότι η παρουσιάστρια και μοντέλο και ο Γιάννης Καραβασάνης γνωρίστηκαν πριν από 15 χρόνια. Ήταν 2010 όταν αντίκρισαν ο ένας τον άλλον για πρώτη φορά και τα συναισθήματα ήταν έντονα από τις πρώτες στιγμές. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε έρωτα και το 2015 αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους και παντρεύτηκαν στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους τους καλούς τους φίλους, Γιάννα Τερζή και Δημήτρη Γιαννέτο. Τελικά, ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ και όλα έδειχναν ότι το τέλος ήταν οριστικό, αλλά μέχρι τον επόμενο γάμο τους!