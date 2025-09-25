H Γαλλίδα που έχασε 830.000 ευρώ σε απάτη με τον δήθεν Μπραντ Πιτ έγραψε βιβλίο -Πώς της πήραν τα χρήματα - iefimerida.gr

Η Γαλλίδα που έχασε πάνω από 830.000 ευρώ από απατεώνες, που την κορόιδεψαν μέσω ΑΙ πως θα βοηθούσε τον δήθεν άρρωστο Μπραντ Πιτ, δήλωσε ότι η απάτη την απελευθέρωσε από τον προβληματικό γάμο της.



Η Αν Ντενεσατέλ έμεινε άφραγκη και βυθισμένη σε σοβαρή κατάθλιψη αφότου έπεσε θύμα της διαδικτυακής απάτης. Έγινε επίσης στόχος διαδικτυακών τρολ, όταν αποκάλυψε ότι έδωσε τα χρήματα για να βοηθήσει -όπως νόμιζε- στη χρηματοδότηση της θεραπείας για τον καρκίνο του διάσημου ηθοποιού.



Εισήχθη τελικά σε ψυχιατρική κλινική και στο νέο της βιβλίο που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, με τίτλο «Je ne serai plus une proie» («Δεν θα είμαι πια θήραμα»), η 53χρονη Γαλλίδα αναλύει με θάρρος και σαφήνεια, για πρώτη φορά, πώς παγιδεύτηκε, αλλά και τις συνέπειες της φρενίτιδας των μέσων ενημέρωσης στη ζωή της.

Με αφορμή λοιπόν την κυκλοφορία του βιβλίου της, η Αν Ντενεσατέλ μίλησε στη Le Monde για τον γάμο της και το πώς εξαπατήθηκε.

Η γνωριμία με τον εκατομμυριούχο και χειριστικό σύζυγό της

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Αν Ντενεσατέλ μετακόμισε στο νησί Ρεϊνιόν με τον πρώτο της σύζυγο. Πέρασαν δεκαοκτώ χρόνια εκεί και απέκτησαν μία κόρη. Μετά τον χωρισμό τους, άνοιξε μια μπουτίκ διακόσμησης σπιτιού στο νησί. Σύντομα άρχισε να συνδέεται με έναν από τους πελάτες της, έναν εκατομμυριούχο επιχειρηματία που θα γινόταν ο δεύτερος σύζυγός της.

«Είχαμε δεκαεννέα χρόνια διαφορά ηλικίας, αλλά ήταν όμορφος και ευγενικός. Εγκατασταθήκαμε στον Μαυρίκιο σε μια βίλα 650 τετραγωνικών μέτρων, δίπλα στη θάλασσα. Στην πραγματικότητα, ήταν μια επιχρυσωμένη φυλακή... Αποδείχθηκε εγωιστής και χειριστικός. Με έπεισε να κλείσω την μπουτίκ μου. Σταδιακά άρχισα να εξαρτώμαι οικονομικά από αυτόν. Μου έδινε λίγα χρήματα κάθε μήνα, αλλά δεν μπορούσα ούτε καν να πληρώσω για τα δίδακτρα της κόρης μου. Ήμουν εντελώς υπό την καθοδήγησή του».

Τον Φεβρουάριο του 2023, όταν έλαβε μήνυμα από έναν άγνωστο στο Instagram, η Αν Ντενεσατέλ ένιωσε πιο μόνη και περιφρονημένη από ποτέ. Αυτά ήταν μερικά λόγια που υπέγραφε μια κάποια Τζέιν Έτα Πιτ: «Γεια σας, είδα το προφίλ σας και τις όμορφες φωτογραφίες σας, θα ήθελα να μπορώ να συνομιλήσω μαζί σας».

Συγκινημένη, η 53χρονη Γαλλίδα απάντησε ευγενικά. Οι δύο γυναίκες έγιναν φίλες. Από το ένα μήνυμα στο άλλο, η συνομιλήτριά της τής εμπιστεύθηκε ότι ήταν η μητέρα του Μπραντ Πιτ. Η Αν Ντενεσατέλ αρχικά ήταν καχύποπτη, αλλά η Τζέιν την καθησύχασε. Της μίλησε για τον γιο της, ο οποίος ήταν τόσο δυστυχισμένος από τον χωρισμό του με την Αντζελίνα Τζολί.



Η γνωριμία με τον δήθεν Μπραντ Πιτ

Μετά από λίγες ημέρες, η Τζέιν την έφερε σε επαφή με τον γιο της μέσω ενός ασφαλούς λογαριασμού στο Telegram.

Ο Αμερικανός σταρ τής έστειλε ένα πρώτο μήνυμα: «Η μητέρα μου μού έχει πει πολλά για σένα. Θα ήθελα να σε γνωρίσω, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω αν εργάζεσαι στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης, επειδή προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή».

Οι φωτογραφίες του δήθεν Μπραντ Πιτ στο νοσοκομείο

Η Αν Ντενεσατέλ ένιωθε σαν να «έπινε ένα ποτήρι σαμπάνια που προοριζόταν για κάποιον άλλο». Οι ανταλλαγές με τον «Μπραντ» πολλαπλασιάστηκαν. Αθώες φωτογραφίες, αμοιβαία προσοχή, μερικά γλυκά λόγια. Της μίλησε για τη μοναξιά του και τον εθισμό του στο αλκοόλ. Εκείνη του μίλησε για τα συζυγικά της προβλήματα, τα προβλήματα υγείας της, την ανησυχία της για τις σπουδές της κόρης της. Όπως λέει η ίδια, «εθίστηκε» σε αυτές τις συνομιλίες και ζούσε σε μια «απόλυτη φαντασίωση».

Πώς της ζητούσε χρήματα

Έναν μήνα μετά την πρώτη τους ανταλλαγή, ο «Μπραντ» ζητά οικονομική βοήθεια, καθώς οι λογαριασμοί του έχουν «παγώσει» λόγω των διαδικασιών διαζυγίου με την Αντζελίνα Τζολί. Της ζητάει 500 δολάρια (424 ευρώ) για να καλύψει τα δίδακτρα του γιου του, Μάντοξ. Εκείνη δέχεται. Ακολουθούν και άλλες μεταφορές. Μικρά ποσά που μπορεί να αποσύρει από τα χρήματα που της δίνει ο σύζυγός της χωρίς να τραβήξει την προσοχή του.



Η ίδια όμως ένιωσε ότι λάμβανε επιβεβαίωση και αγάπη - δύο στοιχεία που έλειπαν από τον γάμο της.

«Ο σύζυγός μου με είχε φέρει σε αδιέξοδο» είπε η Ντενεσατέλ στη γαλλική εφημερίδα Le Monde. «Μου έλεγε ότι έπρεπε να είμαι ικανοποιημένη που ήμουν τρόπαιο. Δεν είχα καμία ανεξαρτησία. Κάποια στιγμή, έμοιαζε ευκολότερο να βοηθήσω τον ''Μπραντ Πιτ'' παρά τον εαυτό μου».



Η Ντενεσανέλ δήλωσε στη Le Monde πως ένιωθε σαν να βρισκόταν σε μια κατάσταση «παρατεταμένου μήνα του μέλιτος», καθώς ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός την κατέκλυζε με ρομαντικά μηνύματα και ερωτικά ποιήματα. «Αποστασιοποιήθηκα από την κανονική μου προσωπικότητα για να ζήσω μια απόλυτη φαντασίωση. Ένιωθα ότι ήμουν πραγματικά ο εαυτός μου».



Τόσο έντονη ήταν η «σχέση» τους που, μέσα σε 14 μήνες, από τον Απρίλιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, μετέφερε σχεδόν 830.000 ευρώ στο άτομο που πίστευε ότι ήταν ο Μπραντ Πιτ. Αρχικά, τα χρήματα προορίζονταν για την πληρωμή τελωνειακών εξόδων για δώρα που υποτίθεται ότι της είχε αγοράσει. Αυτά τα δώρα δεν έφτασαν ποτέ, αλλά ο ''Μπραντ'' είχε πάντα εύλογες δικαιολογίες.



Αργότερα, τα χρήματα δίνονταν για την κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων, καθώς έπεισε την Αν ότι έπασχε από καρκίνο στα νεφρά και χρειαζόταν τεράστια ποσά για σωτήρια θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης μεταμόσχευσης.

Οι φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ από το νοσοκομείο

Ο «Μπραντ» εξήγησε ότι ο δικός του τραπεζικός λογαριασμός είχε «παγώσει» λόγω των διαδικασιών διαζυγίου με την πρώην σύζυγό του, από την οποία είχε χωρίσει το 2016.



Ο απατεώνας άρχισε επίσης να της στέλνει φωτογραφίες δημιουργημένες με AI, που έδειχναν τον Μπραντ Πιτ δήθεν σε νοσοκομειακό κρεβάτι. Στη συνέχεια, ο ''Μπραντ'' έπεσε σε κώμα, γεγονός που καθυστέρησε τα γυρίσματα της τελευταίας του υπερπαραγωγής, αναγκάζοντας την «αγαπημένη» του να πληρώσει πρόστιμα στο χολιγουντιανό στούντιο με το οποίο είχε συμβόλαιο. Η Ντενεσατέλ, που στο μεταξύ είχε πιστέψει απόλυτα στην ταυτότητα του άντρα, υπάκουε χωρίς δισταγμό.



Τελικά, όμως, ξύπνησε από τη φαντασίωση όταν της ζητήθηκε να πληρώσει 15.000 ευρώ για ένα ταξίδι με ιδιωτικό τζετ. Συναισθηματικά εξαντλημένη και απομονωμένη από φίλους και οικογένεια, η 53χρονη κατήγγειλε την απάτη στην αστυνομία.

Οι δράστες της απάτης εντοπίστηκαν: τρεις άνδρες που ζούσαν σε μια βίλα στη Νιγηρία. Οι απατεώνες ήρθαν σε επαφή μαζί της για τελευταία φορά, γράφοντάς της: «Αγάπη μου, ο λογαριασμός μου στο Telegram χακαρίστηκε από απατεώνες. Από εδώ και πέρα θα κάνω τα πάντα για να εξασφαλίσω την ασφάλειά μας. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη αν η έλλειψη προσοχής μου προκάλεσε αυτή την κατάσταση».