Γαλάζια φυτά στον κήπο: Πώς να πετύχετε μια ανοιξιάτικη αίσθηση φρεσκάδας και αρμονίας - iefimerida.gr

Το φυτό «μη με λησμόνει» είναι ένας διακριτικός αλλά πολύ γοητευτικός «αγγελιοφόρος» της άνοιξης, ιδανικός για να δώσει στον κήπο ή στο σπίτι μια ανάλαφρη και φωτεινή αίσθηση.

Με τα ντελικάτα γαλάζια άνθη τους, αυτά τα φυτά προσφέρουν μια ρομαντική νότα στα ανοιξιάτικα παρτέρια σας, ενώ η καλλιέργειά τους είναι εξαιρετικά εύκολη καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.

Το φυτό αυτό που ονομάζεται επίσης και μυοσωτίς, είναι ένα πολυετές φυτό που, ανάλογα με το κλίμα, μπορεί να αναπτυχθεί ως ετήσιο ή διετές, στολίζοντας τον χώρο με το αειθαλές, χνουδωτό του φύλλωμα και τα μικροσκοπικά άνθη με την κίτρινη καρδιά που εμφανίζονται από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο.

Δείτε πώς να δημιουργήσετε έναν κήπο με γαλάζια φυτά στο Bovary.gr