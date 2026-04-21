Γαβαλάς για Μαρίνα Σταυράκη: Ήξερα για ψεύτικες τσάντες από την Τουρκία, όχι για έρωτες - iefimerida.gr

Με αιχμηρή διάθεση, όπως πάντα, μίλησε στην κάμερα ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο Λάκης Γαβαλάς, πέρα από το J2US, ρωτήθηκε και για τη νέα σχέση της Μαρίνας Σταυράκη με τον Τούρκο επιχειρηματία, την οποία έχει παραδεχθεί η ίδια και έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες.

Η Μαρίνα Σταυράκη με τον Τούρκο επιχειρηματία σύντροφό της

«Τι ανέκδοτα είναι και αυτά της ζωής μας, δηλαδή, ειλικρινά; Εγώ ήξερα ότι έχει ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, ψεύτικα extension, τέτοια πράγματα, ότι έχει και έρωτες δεν το ήξερα. Αυτός εκεί δεν μου αρέσει καθόλου. Μαρίνα μου, δεν μου αρέσει», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο Λάκης Γαβαλάς για την αποχώρησή του από το J2US

Σε ό,τι αφορά την αποχώρησή του από το J2US, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Όλοι θέλανε πραγματικά να μείνω κι εγώ, γιατί τα πήγαινα καλά σχετικά. Άστα τα εφτάρια, αυτά ήταν για να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα και να με κρατάνε, να βγάζουμε φράγκα. Αρχίζω το GNTM σε λίγο. Θα ‘χω κι εκεί να τραβήξω κουπί όλο το καλοκαίρι, θα ‘χω γυρίσματα».

Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Βαγγέλης Περρής, ο Λάκης Γαβαλάς σημείωσε: «Ο Βαγγέλης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αρκεί να με βάλει μια μέρα σε μία εκπομπή που αυτός θα ηγείται και θα γράφει και θα κάνει τα αστειάκια που έκανε στο “Όλα”. Είχαμε κάνει και ραντεβού μήπως κάναμε κάτι τέτοιο. Τον Βαγγέλη τον εκτιμώ για το μυαλό του, μπορεί να ενώνει συνεργάτες, οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι κι αλλιώς, απ’ την άλλη μεριά, δεν ακουγόμουνα. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω κανένα πρόβλημα».