Το αρωματικό φυτό που δεν χρειάζεται νερό και γεμίζει τη βεράντα σας με διαρκές άρωμα - iefimerida.gr

Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή φυτά για κήπους και μπαλκόνια ξεχωρίζει ένας αρωματικός θάμνος που διατηρεί το πράσινό του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και γεμίζει τον χώρο με μοναδικό άρωμα.

Η ικανότητά του να αναπτύσσεται ακόμη και σε μικρούς χώρους, μαζί με την ανθεκτικότητά του, το καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να προσθέσουν ζωντάνια και χαρακτήρα στην ταράτσα ή το μπαλκόνι τους χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Επιπλέον, εκτός από όμορφο διακοσμητικό στοιχείο, χαρίζει και έναν αέρα μεσογειακής φινέτσας που δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί.

