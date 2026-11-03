Τα φυτά εσωτερικού χώρου που ρουφούν την υγρασία και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα σε όλο το σπίτι - iefimerida.gr

Tα φυτά εσωτερικού χώρου δεν αποτελούν μόνο διακοσμητικά στοιχεία σε ένα σπίτι.

Μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση της υγρασίας και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Αν και δεν αντικαθιστούν τον σωστό αερισμό ή τη χρήση αφυγραντήρα όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα υγρασίας, παραμένουν ένας πολύτιμος σύμμαχος.

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Τα φυτά εσωτερικού χώρου που βοηθούν ενάντια στην υγρασία και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα



Το σπαθίφυλλο ή αλλιώς ο Κρίνος της Ειρήνης με τα μεγάλα πράσινα φύλλα και τα χαρακτηριστικά λευκά άνθη του, προδίδει κομψότητα και φινέτσα σε κάθε χώρο. Δεν είναι μόνο ελκυστικό οπτικά, αλλά συμβάλλει επίσης στον καθαρισμό του αέρα εσωτερικών χώρων, ενώ παράλληλα μειώνει την υγρασία. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση σπορίων μούχλας από τον αέρα και να αποτρέψει τον σχηματισμό μούχλας σε χώρους με υψηλή υγρασία. Ευδοκιμεί ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό και χρειάζεται πότισμα περίπου μία φορά την εβδομάδα. Εάν έχετε όμως κατοικίδιο που συνηθίζει να μασάει φυτά εσωτερικού χώρου, ίσως είναι προτιμότερο να επιλέξετε κάποιο άλλο φυτό, καθώς το σπαθίφυλλο είναι τοξικό για τις γάτες και τους σκύλους.

Το χλωρόφυτο (spider plant) είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές φυτό εσωτερικού χώρου, με μακριά, λεπτά φύλλα σε πράσινες και λευκές αποχρώσεις. Λόγω της εμφάνισής του τοποθετείται συχνά σε ψηλά σημεία ώστε να πέφτουν ελεύθερα προς τα κάτω τα φύλλα του. Βοηθά στη ρύθμιση της υγρασίας και είναι ιδανικό για μπάνια και κουζίνες. Εκτός από τη δράση του ενάντια στην υγρασία, το χλωρόφυτο είναι γνωστό για την ικανότητά του να καθαρίζει τον αέρα, απομακρύνοντας ρύπους Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες και χρειάζεται πότισμα κάθε δύο -τρεις μέρες χωρίς υπερβολές που μπορεί να προκαλέσουν σάπισμα των ριζών. Είναι επίσης ασφαλές για τα κατοικίδια.

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Η σανσεβιέρια, γνωστή και ως «γλώσσα της πεθεράς», έχει όρθια, σκληρά φύλλα με πράσινες ρίγες και συχνά κίτρινο περίγραμμα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φυτό, ιδανικό για όσους προτιμούν το μινιμαλιστικό στυλ και δεν επιθυμούν υπερβολικά πυκνό φύλλωμα. Είναι επίσης ιδανικό φυτό για αρχάριους καθώς η φροντίδα του είναι πολύ απλή. Μπορείτε ακόμα και να ξεχάσετε να το ποτίσετε για μερικές εβδομάδες χωρίς κανένα πρόβλημα. Επιπλέον, προσαρμόζεται εύκολα τόσο σε χώρους με υψηλή υγρασία όσο και σε ξηρό περιβάλλον. Η σανσεβιέρια είναι ιδανική για την κρεβατοκάμαρα, καθώς απορροφά τους υδρατμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, βοηθώντας έτσι να συγκεντρώνονται υδρατμοί στα παράθυρα. Επιπλέον, απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και παράγει οξυγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο για έναν καλό ύπνο. Πέρα από το ότι καταπολεμά τη μούχλα και βοηθά στον ύπνο, η σανσεβιέρια μπορεί επίσης να απορροφήσει επιβλαβείς χημικές ουσίες από τον αέρα, όπως το τριχλωροαιθυλένιο που εντοπίζεται σε προϊόντα καθαρισμού.

Ένα ακόμη φυτό ιδανικό για αρχάριους, το αγλαόνημα αποτελεί εξαιρετική επιλογή για εσωτερικούς χώρους, καθώς έχει την ικανότητα να απομακρύνει από τον αέρα ουσίες όπως η φορμαλδεΰδη και το βενζόλιο, συμβάλλοντας στον καθαρισμό του. Έχει μεγάλα, γυαλιστερά φύλλα σε πράσινες, ασημί ή κόκκινες αποχρώσεις. Πρόκειται, επίσης, για ένα από τα πιο ανθεκτικά φυτά εσωτερικού χώρου, καθώς αντέχει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ξηρού αέρα και έλλειψης νερού. Χρειάζεται μέτριο πότισμα και καλά στραγγιζόμενο χώμα.

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Ο φοίνικας Αρέκα με τα λεπτά, εντυπωσιακά φύλλα, αποτελεί μια όμορφη επιλογή για μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Συμβάλλει στη ρύθμιση της υγρασίας, ενώ παράλληλα φιλτράρει τον αέρα απομακρύνοντας τοξίνες. Χρειάζεται φωτεινό σημείο με έμμεσο φως και τακτικό πότισμα, ώστε το χώμα να διατηρείται ελαφρώς υγρό. Κάθε δύο με τρία χρόνια χρειάζεται μεταφύτευση σε μεγαλύτερη γλάστρα και αν καταφέρετε να τον συντηρήσετε μπορεί να κρατήσει έως δέκα χρόνια και να φτάσει τα 2,1 μέτρα σε ύψος.