Γιατί το φθινοπωρινό κλάδεμα καταστρέφει τις ορτανσίες -Το λάθος που πρέπει να αποφύγετε - iefimerida.gr

Παρόλο που το φθινόπωρο είναι κατάλληλη εποχή για το κλάδεμα πολλών φυτών, στις ορτανσίες αυτός ο κανόνας δεν ισχύει.

Αντί να ωφελούνται, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από ένα άκαιρο φθινοπωρινό κλάδεμα. Γι’ αυτό, όταν πρόκειται για ορτανσίες, το ψαλίδι καλό είναι να παραμένει στην άκρη αυτή την εποχή.

Σύμφωνα με τον κηπουρό Ballato, το καλύτερο που έχετε να κάνετε αυτή την εποχή είναι να μην ασχοληθείτε με το φυτό αυτό. Όπως εξηγεί, το φθινοπωρινό κλάδεμα μπορεί να διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών, κάτι που δεν είναι επιθυμητό πριν τον χειμώνα. Εκτός αν το φυτό βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια -δηλαδή έχει χάσει όλα του τα φύλλα- το κλάδεμα ενδέχεται να προκαλέσει άκαιρη δραστηριότητα στο φυτό και να το αποδυναμώσει.

