Διπλή χαρά για τον Φρέντη Μπελέρη -Παντρεύτηκε ο γιος του, βάφτισαν τον εγγονό του, συγκινημένος ο ευρωβουλευτής της ΝΔ - iefimerida.gr

Ημέρα διπλής χαράς ήταν για τον Φρέντη Μπελέρη η χθεσινή, καθώς παντρεύτηκε ο γιος του, Πέτρος, ενώ παράλληλα βαφτίστηκε και ο εγγονός του, Διονύσης.

Τα χαρμόσυνα νέα και τις φωτογραφίες από τα Μυστήρια μοιράστηκε ο ίδιος ο ευρωβουλευτής της ΝΔ μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του στο Facebook και στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά του συγκίνηση που καμαρώνει πλέον το παιδί του να δημιουργεί τη δική του οικογένεια.

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Ο Φρέντης Μπελέρης στον γάμο του γιου του, Πέτρου και τη βάφτιση του εγγονού του, Διονύση / Fredisdbeleris Instagram

Στιγμιότυπο από τον γάμο του γιου του, Πέτρου / Fredisdbeleris Instagram

Ο Φρέντης Μπελέρης (δεξιά) στον γάμο του γιου του, Πέτρου / Fredisdbeleris Instagram

Ο Φρέντης Μπελέρης ευχήθηκε στο νεόνυμφο ζευγάρι με λόγια πατρικής αγάπης, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του για τη βάφτιση του μικρού Διονύση, που πήρε το όνομα από τον παππού του και ευχήθηκε στον νεοφώτιστο εγγονό του να είναι πάντα γερός και καλότυχος.

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Ο Φρέντης Μπελέρης με τον εγγονό του Διονύση / Fredisdbeleris Instagram

Ο Φρέντης Μπελέρης με τον εγγονό του, Διονύση / Fredisdbeleris Instagram

Σε μυστική τοποθεσία η τελετή -Συγκινημένος ο ευρωβουλευτής

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις της οικογένειας, τα Μυστήρια του γάμου και της βάφτισης τελέστηκαν σε μία μυστική, παραθαλάσσια τοποθεσία. Στα επίσημα δημοσιεύματα και στις αναρτήσεις του Φρέντη Μπελέρη δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ακριβές όνομα του ναού ή η συγκεκριμένη πόλη/περιοχή, επιλέγοντας να κρατήσουν αυτή τη λεπτομέρεια σε πιο κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

«Σήμερα η χαρά και η συγκίνηση στην οικογένειά μας ήταν διπλή. Ο γιος μου, ο Πέτρος, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και ο μικρός μας Διονυσάκος βαφτίστηκε, γεμίζοντας τη μέρα μας με ακόμη περισσότερη αγάπη.

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Είναι δύσκολο να βρεις λόγια όταν βλέπεις το παιδί σου γαμπρό, με τη δική του οικογένεια. Θυμάσαι τη μέρα που το κράτησες πρώτη φορά στην αγκαλιά σου και σήμερα το καμαρώνεις να κρατά το δικό του παιδί.

Πέτρο μου και Μαίρη μου, να ζήσετε! Να αγαπάτε και να φροντίζετε ο ένας τον άλλον, να μοιράζεστε τις χαρές και να κρατιέστε σφιχτά στις δυσκολίες. Να γεμίσετε το σπίτι σας με γέλια, τρυφερότητα και όμορφες στιγμές.

Να μας ζήσει και ο Διονυσάκος μας! Να είναι γερός, καλότυχος και να μεγαλώνει μέσα στην αγάπη που τον περιέβαλε σήμερα.

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Σας καμαρώνω και σας αγαπώ πολύ. Να σας έχει ο Θεός πάντα καλά, παιδιά μου!» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Φρέντης Μπελέρης.

Λίγες ώρες αργότερα, με δεύτερη ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τις ευχές τους.

«Καλό μήνα!

Μέσα στη χαρά του γάμου και της βάπτισης, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς για τις αμέτρητες ευχές που δέχτηκα με τηλεφωνήματα, προσωπικά μηνύματα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.🙏

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Η αγάπη σας μας συγκίνησε και έκανε αυτές τις στιγμές ακόμη πιο όμορφες για όλη την οικογένειά μας. Να χαιρόμαστε τους ανθρώπους μας και να ανταμώνουμε πάντα σε όμορφες στιγμές! 🤍», έγραψε ο Φρέντης Μπελέρης.

Παρούσα και η Ζωή Ράπτη -Πρόδωσε την τοποθεσία

Στη διπλή γιορτή της οικογένειας Μπελέρη το «παρών» έδωσαν στενά συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, καθώς και εκπρόσωποι από τον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που διατηρούν στενούς δεσμούς με τον ευρωβουλευτή.

Η Ζωή Ράπτη παρευρέθηκε στον γάμο του γιου του Φρέντη Μπελέρη / Ζωή Ράπτη Instagram

Η Ζωή Ράπτη παρευρέθηκε στον γάμο του γιου του Φρέντη Μπελέρη / Ζωή Ράπτη Instagram

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Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους ήταν η βουλευτής και πρώην υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη, η οποία μοιράστηκε τη χαρά της οικογένειας και ευχήθηκε δημόσια στο ζευγάρι, «προδίδοντας» ωστόσο, την τοποθεσία της τελετής, ένα κτήμα στην Παιανία Αττικής.

«Με ιδιαίτερη χαρά παραβρέθηκα χθες στον όμορφο γάμο του καλού μας φίλου Πέτρου Μπελέρη, με την αγαπημένη του Μαίρη Μπαλή καθώς και στη βάπτιση του γιου τους Διονύση που μάλιστα μοιάζει του παππού του Ευρωβουλευτή μας Φρέντη Μπελέρη!

Να ζήσουν μια ζωή αγαπημένοι και να δουν τον γιόκα τους να ανθίζει!», έγραψε στην ανάρτησή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.