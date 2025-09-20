Η φράση -κλειδί που θα τραβήξει αμέσως την προσοχή του κοινού, σύμφωνα με ειδικό στις δημόσιες ομιλίες - iefimerida.gr

Ένας ειδικός στις δημόσιες ομιλίες ισχυρίστηκε ότι μία φράση μπορεί να τραβήξει αμέσως την προσοχή του κοινού σε μία παρουσίαση.

Ο John Bowe υποστήριξε σε άρθρο του στο CNBC ότι η φράση «Imagine this scenario…» («Φανταστείτε αυτό το σενάριο…») λειτουργεί πάντα και τραβά την προσοχή καθώς συνδυάζει λέξεις -κλειδιά.

Το «φανταστείτε» είναι μια άμεση εντολή που μετατοπίζει αμέσως την παρουσίασή σας στο δεύτερο πρόσωπο, προσελκύοντας το κοινό σας και ωθώντας το να οραματιστεί αυτό που πρόκειται να πείτε.



Το «αυτό» τοποθετεί την αφήγηση στο παρόν και προσθέτοντας αίσθηση επείγοντος και σαφήνειας που κρατούν το κοινό συγκεντρωμένο σε ό,τι συμβαίνει τώρα.

Τέλος, το «σενάριο» σηματοδοτεί ότι έρχεται μια ιστορία, μια ιστορία με λεπτομέρειες, εικόνες, χαρακτήρες και γεγονότα, όλα πολύ πιο ελκυστικά από τα συνηθισμένα αφηρημένα σημεία συζήτησης ή τα απλά δεδομένα που ακούν οι άνθρωποι στις περισσότερες παρουσιάσεις.

«Μαζί, αυτές οι λέξεις προσελκύουν την προσοχή, προκαλούν περιέργεια και προσκαλούν τους ακροατές σας σε έναν κοινό νοητό χώρο όπου μπορούν να νιώσουν και να βιώσουν αυτό για το οποίο μιλάτε», έγραψε ο Bowe.

Εναλλακτικές προτάσεις

Παράλληλα, πρόσφερε μερικές ακόμα εναλλακτικές φράσεις για να κερδίσει κανείς την προσοχή του κοινού όπως: «Τι θα γινόταν αν…», «Φανταστείτε τον εαυτό σας…», «Σκεφτείτε την τελευταία φορά που εσείς…» ή «Έχετε βρει ποτέ τον εαυτό σας…» .