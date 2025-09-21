Η φράση-κλειδί για να ελέγξετε τους εγωιστές -Πώς να αντιμετωπίσετε όσους σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους - iefimerida.gr

Όταν η συζήτηση κυριαρχείται από τον εγωισμό του άλλου, υπάρχει ένας απλός τρόπος να επαναφέρετε την ισορροπία χωρίς συγκρούσεις ή κατηγορίες, απλά με μια φράση.

Όλοι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με ανθρώπους που φαίνεται να ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Είτε πρόκειται για έναν φίλο που δεν σας ρωτά ποτέ πώς είστε, είτε για έναν συνάδελφο που δεν σταματά να μιλά για τα δικά του προβλήματα, η επικοινωνία με έναν εγωκεντρικό άνθρωπο μπορεί να γίνει εξουθενωτική.

«Σε μια ισορροπημένη συζήτηση, υπάρχει ροή ανάμεσα στο δίνω και το λαμβάνω. Με έναν εγωιστή, αυτή η ροή διακόπτεται. Η ανταλλαγή δεν είναι αμοιβαία», εξηγεί στο γαλλικό Journal des Femmes η κλινική ψυχολόγος Μυριάμ Σάντσεζ.

