Φουλ ερωτευμένη ξανά η Σαρλότ Κασιράγκι: Ποιος είναι ο νέος της σύντροφος, πού έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση - iefimerida.gr

Ξανά ερωτευμένη είναι η κόρη της πριγκίπισσας Καρολίνας του Μονακό, Σαρλότ Κασιράγκι, κάνοντας μάλιστα την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της.



Συγκεκριμένα, η 39χρονη Σαρλότ εθεάθη σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον 47χρονος Νικολά Ματιέ σε αγώνα της ATP ανάμεσα στον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ και τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στο Μονακό.



Η Σαρλότ Κασιράγκι με τον νέο της σύντροφο, Νικολά Ματιέ / Φωτογραφία: SplashNews.com / Splash / Profimedia



Η σχέση τους βέβαια δεν είναι φρέσκια. Τον Μάρτιο του 2024, το περιοδικό Paris Match φωτογράφισε για πρώτη φορά το ζευγάρι, έπειτα από εβδομάδες έντονων φημών ότι η Σαρλότ και ο σύζυγός της, Ντιμίτρι Ρασάμ, είχαν χωρίσει μετά από τέσσερα χρόνια γάμου. Τότε, το περιοδικό είχε φωτογραφίσει το ζευγάρι σε μια χαλαρή συζήτηση στη βεράντα του εστιατορίου A la ville d'Espinal στο Παρίσι.

Η Σαρλότ Κασιράγκι με τον πρώην σύζυγό της Ντιμίτρι Ρασάμ

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Σαρλότ Κασιράγκι



Ο Νικολά Ματιέ έγινε γνωστός όταν κέρδισε το 2018 το βραβείο Γκονκούρ -το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας- για το μυθιστόρημά του «Τα παιδιά τους μετά από αυτούς». Εμπνευσμένο από την εφηβεία του στην περιοχή Grand Est τη δεκαετία του ’90, το έργο κατάφερε να συναρπάσει τους αναγνώστες - και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2024.

Σύμφωνα με το Point de Vue, ο Νικολά Ματιέ μεγάλωσε στα προάστια της Επινάλ. Η μητέρα του εργαζόταν ως λογίστρια και ο πατέρας του ήταν ηλεκτρολόγος μηχανικός. Τόσο στα βιβλία του όσο και στις προσωπικές του εξομολογήσεις μιλά πάντοτε για τον έρωτα, ενώ πολλά από τα κείμενα που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν μετατραπεί σε ένα είδος ημερολογίου γεμάτο σκέψεις για τις σχέσεις, το πέρασμα του χρόνου και τα συναισθήματα.

Σε προσωπικό επίπεδο, υπήρξε παντρεμένος, αλλά ο γάμος του κατέληξε σε διαζύγιο και από αυτή τη σχέση απέκτησε τον 12χρονο σήμερα Όσκαρ. Σε συνέντευξή του στο Lou Media, ο Γάλλος συγγραφέας παραδέχτηκε ότι του άρεσε πολύ να διαβάζει με τον γιο του. «Τουλάχιστον αυτό ήξερα να το κάνω και το έκανα καλά».



Κοινό τους πάθος η λογοτεχνία

Όσο για το τι μπορεί να τον έφερε κοντά στη Σαρλότ Κασιράγκι; Ίσως το κοινό τους πάθος για τη λογοτεχνία να είναι αυτό που τους ενώνει. Εξάλλου, η εγγονή της Γκρέις Κέλι σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι. «Πιστεύω στη δύναμη της λογοτεχνίας. Η δύναμη των λέξεων αλλάζει την οπτική μας για τον κόσμο», έχει δηλώσει.